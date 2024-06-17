Fate/Samurai Remnant получит новое сюжетное дополнение 20 июня

Koei Tecmo и Omega Force анонсировали третье DLC для Fate/Samurai Remnant - Record's Fragment: Bailong and the Crimson Demon, которое выйдет 20 июня 2024 года.

Это DLC станет доступно после того, как игроки достигнут точки, где они поговорят с боссом во время выполнения задания "Ищите выживших героев" в третьей главе. Новый контент можно будет выбрать на карте.

Ниже вы можете ознакомиться с синонпсисом грядущего DLC:

Таинственное исчезновение детей. Слухи о злых духах в Ёсиваре. Странный голос, взывающий к Миямото Иори. Внезапно напавший монстр-птица. Посреди всех этих странных происшествий появляется Юи Сюсэцу в облике ребенка и заявляет, что если ничего не предпринять, то Эдо будет уничтожен. В то время как Купель Духа находится в смятении, аспиранты Растущей Луны объединяются, чтобы противостоять новой аномалии.

Среди них - недавно прибывший Слуга, непревзойденный копьеносец, Всадник Чжао Юнь.

Fate/Samurai Remnant уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и PC через Steam.