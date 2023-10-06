Fate/Samurai Remnant разошлась тиражом в 300 000 копий ©

В пресс-релизе компания Koei Tecmo сообщила, что тираж игры Fate/Samurai Remnant уже превысил 300 000 копий. Памятную иллюстрацию можно увидеть ниже

Fate/Samurai Remnant продолжает эпическую войну за Святой Грааль в четвертом году эпохи Кэйан, в Японии периода Эдо. Прошло несколько десятилетий после окончания бурной, пропитанной кровью эпохи, и пока люди наслаждаются миром и спокойствием, в тени разворачивается ритуал Растущей Луны — битва между семью парами Мастеров и их Слуг.