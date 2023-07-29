Koei Tecmo показала новый геймплей JRPG Fate/Samurai Remnant ©

На фестивале Fate/Grand Order Fest в Японии компания Koei Tecmo провела панель, посвященную грядущей экшен JRPG Fate/Samurai Remnant.

Мы начинаем с обширного геймплейного сегмента, представленного продюсером игры. Его можно найти в прямой трансляции ниже на отметке 31:36.

Мы видим, как можно перекусить в различных "ятаях" (типичных японских киосках) и погладить бездомных кошек, которые, кстати, лечат вашего персонажа. Конечно, львиная доля игрового процесса - это бои. Во время сражений мы можем динамически переключаться между героем Миямото Иори и Сэйбер.

Вслед за геймплеем было рассказано о новом типе слуг - "бродячих", которые могут появляться как в качестве союзников, так и в качестве врагов. Подружившись с ними, они смогут сопровождать Миямото Иори в бою вместо Сэйбер. Интересно, что мы узнаем о первых двух. Один из них хорошо известен - Ку Чулейн, а второй - совсем новый, Тамамо Ария, озвученная Чивой Сайто (обычно озвучивает Тамамо-но-Маэ). Она является одной из Девяти Тамамо, и это первый раз, когда мы видим ее после того, как несколько недель назад было объявлено о ее появлении.

Вы также можете увидеть Ку Чулейна в действии (конечно, его по-прежнему озвучивает его традиционный актер Нобутоси Канна) в прямой трансляции на отметке 42:14.

Fate/Samurai Remnant выйдет 28 сентября 2023 года для PS5, PS4, PC и Nintendo Switch в Японии, а западный релиз состоится через день - 29 сентября для тех же платформ. Предварительные заказы уже доступны.

Если вы не знакомы с серией Fate, то ее дебют в Японии состоялся в 2004 году в виде ориентированной на взрослых визуальной новеллы Fate/stay night. Как и многие другие популярные японские франшизы, дебютировавшие в виде эроге, впоследствии она отказалась от своего "взрослого" характера (сохранив при этом уровень фансервиса) и превратилась в масштабный мультимедийный проект, включающий аниме, мангу и многое другое, а кульминацией стала сверхпопулярная мобильная игра Fate/Grand Order, которой и было посвящено сегодняшнее мероприятие.