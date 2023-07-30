Смотрим новый трейлер японского ролевого экшена Fate/Samurai Remnant ©

Разработчик Omega Force и издатель Koei Tecmo представили второй официальный трейлер к грядущей экшен JRPG Fate/Samurai Remnant. Наряду с множеством новых сюжетных сцен был показан слуга Арджуна, а также ранее неизвестные слуги.

Fate/Samurai Remnant, разрабатываемая компанией Omega Force, рассказывает о войне Грааля, происходящей в эпоху Кэйан, в Японии периода Эдо, в которой участвуют семь пар мастеров и призванных ими слуг, представляющих исторические и мифологические фигуры. В подполье города также проводится "Ритуал растущей луны". Протагонист Миямото Иори, проживающий в Асаке, сражается в этой войне Грааля со своим слугой Сэйбером, чтобы получить "Сосуд Растущей Луны".

Миямото использует стиль фехтования Нитен Ичирю. В бою игрок может направлять слуг для выполнения определенных маневров или управлять ими напрямую. Кроме того, игроки могут исследовать Эдо, состоящий из многоэтажных домов, самурайских резиденций и публичных домов, где возможно взаимодействие с NPC и животными. Кроме того, игроков ожидают неопределенные трудности.