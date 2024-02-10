Состоялся релиз дополнения для экшена Fate/Samurai Remnant

Koei Tecmo и Omega Force расширили Fate/Samurai Remnant первым дополнением, получившим соответствующее название DLC Vol.1 и представленным специальным трейлером, который вы можете увидеть ниже.

Record's Fragment: Ken Command Championship, а именно так называется первое DLC к игре, добавляет кое-что к основному сюжету, а также новых персонажей.

Среди них - Мастер и Слуга, которые присоединяются к и без того многочисленному составу экшена для PS5, PS4, Nintendo Switch и PC.

Впрочем, для Fate/Samurai Remnant запланированы и другие DLC - довольно насыщенный график дополнений на ближайшие месяцы, который на данный момент доходит до DLC 3, в ожидании дальнейших обновлений.

Игра, для тех, кто не знает, является игрой в жанре мусоу, которым славится Omega Force, но в данном случае есть несколько своеобразных дополнений и довольно другой сеттинг, которые придают игре особую индивидуальность.

Fate/Samurai Remnant разошлась тиражом более 300 000 копий в первые дни после запуска, продемонстрировав отличный прием публики.