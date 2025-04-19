Культовая Fear Effect впервые выйдет на ПК

Классическая игра Fear Effect с PlayStation вернется в 2025 году благодаря Limited Run Games. Проект впервые появится на ПК через Steam, а также на PS4, PS5 и Nintendo Switch. Это прямой порт оригинала 2000 года без намеков на ремастер, сохраняющий культовую графику и видеофоны.

В своё время Fear Effect выделялась стильной эстетикой и динамичными роликами, что делало её одной из самых красивых игр начала 2000-х. Игроки управляют тремя наёмниками — Ханой, Гласом и Деком — в киберпанковом Гонконге 2052 года, пытаясь найти пропавшую дочь триадного босса. Несмотря на похвалы за визуал, геймплей с танковым управлением и головоломками получил смешанные отзывы, но всё ещё цепляет фанатов экшен-приключений.

История серии на ПК была неудачной: ремейк Fear Effect Reinvented отменили в 2023 году, а Fear Effect Sedna 2018 года разочаровала игроков, набрав лишь 44% положительных отзывов в Steam. Новый релиз — шанс для ностальгирующих и новичков открыть эту жемчужину. Точная дата выхода пока неизвестна, но Steam обещает «скоро».