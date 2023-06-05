В Steam началась бесплатная раздача пошаговой тактики Field of Glory 2 ©

Игру можно забрать до вечера 8 июня.

Field of Glory 2 - это пошаговая тактическая игра, действие которой разворачивается во времена возвышения Рима с 280 г. до н.э. по 25 г. до н.э.

Игра, которая принесла удовольствие и волнение от настольных игр в цифровой форме, возвращается. Разработанная легендарным дизайнером Ричардом Бодли Скоттом на совершенно новом 3D-движке, Field of Glory готова установить новые стандарты в компьютерном варгейминге.

Field of Glory 2 позволяет вам вести большие или малые сражения за или против Рима, или между другими нациями, которые пока еще не знают о римской угрозе, или же сражения "что-если" между нациями, которые никогда не вступали в конфликт исторически, но могли бы вступить, если бы ход истории был другим.