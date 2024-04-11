Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16

Недавно появившийся взломщик Delusional сегодня объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре FIFA 16. Он взломал игру всего спустя неделю после предыдущего взлома Handball 17.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom. По всей видимости взломщик решил сначала пройтись по старым невзломанным играм с Denuvo и набраться опыта, прежде чем переходить к чему-то более свежему.

В случае с FIFA 16 ситуация и вовсе очень интересная - игру уже нельзя официально купить ни в одном магазине, поэтому взлом в данном случае является единственной возможностью получить доступ к игре для новых игроков. Это очень важно для сохранения видеоигр, несмотря на то, что есть более свежие и невзломанные части FIFA.