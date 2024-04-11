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FIFA 16 22.09.2015
Симулятор, Спорт, Футбол
6.9 609 оценок

Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16

AceTheKing
Новости

Недавно появившийся взломщик Delusional сегодня объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре FIFA 16. Он взломал игру всего спустя неделю после предыдущего взлома Handball 17.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom. По всей видимости взломщик решил сначала пройтись по старым невзломанным играм с Denuvo и набраться опыта, прежде чем переходить к чему-то более свежему.

В случае с FIFA 16 ситуация и вовсе очень интересная - игру уже нельзя официально купить ни в одном магазине, поэтому взлом в данном случае является единственной возможностью получить доступ к игре для новых игроков. Это очень важно для сохранения видеоигр, несмотря на то, что есть более свежие и невзломанные части FIFA.

35
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Vantor

Удачи новому взломщику.

20
Talendor3

Качает уровень взломщика

20
Юрец Одесса

Что, то подозрительно это. Надеюсь он пока просто учится взламывать, скорей всего на этих играх все еще старая версия, и он оттачивает навыки. Ну а так красавчик, надеюсь будет адекватней чем прошлое существо.

11
666ANUBIS666

может это он и есть, но с другим ником

6
Юрец Одесса 666ANUBIS666

Ну есть шанс, ну то как вёл себя прошлый взломщик, на этого не похож, этот что-то очень тихо себя ведёт. Хотя может это типа замануха и потом начнётся :D. Произошёл Ребрендинг.

1
WholeZeller

импретарится умер доздрастивый корол

7
SkyraX

это даже не албанский

3
Петр Стрельцов SkyraX

Это староалбанский из Доколумбовой эпохи.

1
Perseus_33

Ну наконец-то, с выхода игры и полгода не прошло! А, ой...

2
Brock_Harrison

По поводу антипират защит всяких: хорошую игру купят всегда даже если до этого играли в пиратку а вот плохую игру, особенно если в ней толерантная повесточка и феменизм а то еще хуже нет сюжета да да привет игре Смута то такую игру не купят никогда ну кроме полотора замлекопа, которым деньги девать некуда.

2
dreamevil2067

похвально👍

так глядишь потихоньку и до актуальных версий доберется

1
Unmuted

Что ж, делаем ставки - как быстро он это бросит, или как быстро его возьмут на работу в гомнуво :D
А вообще, если серьезно, надеюсь это тот кто сделал свой ИИ для взломов гомнувы и просто тренит ИИ на старых версиях, а в будущем его ИИ будет все делать так же быстро как CPY в свое время ; )

1
SkyGame

Что-то, а в фифы старые смысла играть нету, если только на них накатывать актуальные фанатские патчи(если такие есть сейчас) с составами да ради интереса погонять.

1
Lorenzo Lamas

Отсасин Мираж пожалуста !!!

0
Руслан Меркулов 2

Ну это отлично!!!

0
Hidan20

Всего на всего отстаёт пока на 8 лет.

0
lokdogg

Как всегда все эти взломщики взламывают только какой-то хлам который никому не нужен.

0
Леший3

да какие фифы 16!!!!! 24 надо!!!!!!!

0
hamshut

Урааа! Красавчик, долби их, ломай их полностью 👍😂

-1
SkyraX

лучше бы чтото нормальное взломал, например всеми забытый невзломанный годами снипер елите 5

-2
NTBG

Ну ты конечно сравнил fifa 16 и sniper 5
Там же денуво разных версий стоит. Скорее всего он будет практиковаться от старых версий к новым.

0
AT_Sagor

Опять? На прошлой недели был взлом на пол шишечки что ли?

-3
fundamentalist

скоро ему постучат крепкие парни в черном и намекнут, что если он не прекратит, то присядет на бутылочку, как и случилось, судя по всему, с императрицей

-3
zjkjt

был вокси, стал императрицей, стал Delusional

0
HoganHog

Ну значит ничего стоящего взломать не может и не факт, что сможет.💁‍♂️

-5
Юрец Одесса

Так кто тебе мешает взламывать что тебе хочется? Все двери открыты перед тобой, вперёд, а потом будешь что-то говорить.

3
HoganHog Юрец Одесса

Гениальное замечание. Из разряда сделай сам, кто мешает. Бл. вы откуда такие бестолочи ещё берётесь.🤦
Ах да,...А мне ничего не мешает взламывать, что мне хочется и двери все открыты, и вот я говорю.😜

0