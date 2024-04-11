Delusional взломал защиту Denuvo в FIFA 16

Недавно появившийся взломщик Delusional сегодня объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре FIFA 16. Он взломал игру всего спустя неделю после предыдущего взлома Handball 17.
Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom. По всей видимости взломщик решил сначала пройтись по старым невзломанным играм с Denuvo и набраться опыта, прежде чем переходить к чему-то более свежему.
В случае с FIFA 16 ситуация и вовсе очень интересная - игру уже нельзя официально купить ни в одном магазине, поэтому взлом в данном случае является единственной возможностью получить доступ к игре для новых игроков. Это очень важно для сохранения видеоигр, несмотря на то, что есть более свежие и невзломанные части FIFA.
Удачи новому взломщику.
Качает уровень взломщика
Что, то подозрительно это. Надеюсь он пока просто учится взламывать, скорей всего на этих играх все еще старая версия, и он оттачивает навыки. Ну а так красавчик, надеюсь будет адекватней чем прошлое существо.
может это он и есть, но с другим ником
Ну есть шанс, ну то как вёл себя прошлый взломщик, на этого не похож, этот что-то очень тихо себя ведёт. Хотя может это типа замануха и потом начнётся :D. Произошёл Ребрендинг.
импретарится умер доздрастивый корол
это даже не албанский
Это староалбанский из Доколумбовой эпохи.
Ну наконец-то, с выхода игры и полгода не прошло! А, ой...
По поводу антипират защит всяких: хорошую игру купят всегда даже если до этого играли в пиратку а вот плохую игру, особенно если в ней толерантная повесточка и феменизм а то еще хуже нет сюжета да да привет игре Смута то такую игру не купят никогда ну кроме полотора замлекопа, которым деньги девать некуда.
похвально👍
так глядишь потихоньку и до актуальных версий доберется
Что ж, делаем ставки - как быстро он это бросит, или как быстро его возьмут на работу в гомнуво :D
А вообще, если серьезно, надеюсь это тот кто сделал свой ИИ для взломов гомнувы и просто тренит ИИ на старых версиях, а в будущем его ИИ будет все делать так же быстро как CPY в свое время ; )
Что-то, а в фифы старые смысла играть нету, если только на них накатывать актуальные фанатские патчи(если такие есть сейчас) с составами да ради интереса погонять.
Отсасин Мираж пожалуста !!!
Ну это отлично!!!
Всего на всего отстаёт пока на 8 лет.
Как всегда все эти взломщики взламывают только какой-то хлам который никому не нужен.
да какие фифы 16!!!!! 24 надо!!!!!!!
Урааа! Красавчик, долби их, ломай их полностью 👍😂
лучше бы чтото нормальное взломал, например всеми забытый невзломанный годами снипер елите 5
Ну ты конечно сравнил fifa 16 и sniper 5
Там же денуво разных версий стоит. Скорее всего он будет практиковаться от старых версий к новым.
Опять? На прошлой недели был взлом на пол шишечки что ли?
скоро ему постучат крепкие парни в черном и намекнут, что если он не прекратит, то присядет на бутылочку, как и случилось, судя по всему, с императрицей
был вокси, стал императрицей, стал Delusional
Ну значит ничего стоящего взломать не может и не факт, что сможет.💁♂️
Так кто тебе мешает взламывать что тебе хочется? Все двери открыты перед тобой, вперёд, а потом будешь что-то говорить.
Гениальное замечание. Из разряда сделай сам, кто мешает. Бл. вы откуда такие бестолочи ещё берётесь.🤦
Ах да,...А мне ничего не мешает взламывать, что мне хочется и двери все открыты, и вот я говорю.😜