На ПК вышел экшн-файтинг с боевыми крабами под названием Fight Crab 2

Fight Crab 2 наконец-то добрался до стадии раннего доступа. Это означает, что теперь мы можем взять под свой контроль уникальных крабов и с легкостью одолеть врагов на аренах.
В этой игре, которая включает одиночный, кооперативный и мультиплеерный режимы, у нас есть возможность стать чемпионом арены и возглавить таблицы лидеров, настроить персонажа и его крутого краба, выучить заклинания, открыть более 40 умений и порадоваться множеством различного вооружения.
Полная версия игры будет выпущена через 12-18 месяцев. Будущие обновления и патчи принесут в Fight Crab 2 новых боссов, дополнительные события, балансные корректировки, улучшения для онлайн-сражений, скины и новые варианты крабов.
На платформе Steam игра доступна для покупки по цене 550 рублей.