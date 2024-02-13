На ПК вышел экшн-файтинг с боевыми крабами под названием Fight Crab 2

Эта игра даёт вам возможность сражаться на гигантских крабах-мутантах против других игроков. Вы можете выбирать из разных видов крабов, каждый со своими особенностями и способностями. Вы также можете оснащать своего краба разными видами оружия, от традиционных до фантастических, и использовать их в бою.

В игре есть режим карьеры, а также мультиплеер. В режиме карьеры вам предстоит в одиночку проходить разные уровни и давать отпор всевозможным врагам. А в мультиплеерном режиме вы будете соревноваться с другими игроками.

Игра позволяет вам настраивать своего краба и своего человека, меняя их цвет, размер, аксессуары и т.д. Также стоит отметить, что разработчики улучшили управление в игре, сделав его более понятным для новичков.