Final Fantasy 14 преодолела отметку в 30 миллионов игроков, а бета-версия для Xbox получила предварительную дату выхода

Сегодня, во время празднования фестиваля фанатов Final Fantasy XIV в Токио, Square Enix сделала несколько интересных объявлений, связанных с популярной MMORPG.

Прежде всего, мы узнали, что Final Fantasy XIV уже перешагнула отметку в 30 миллионов зарегистрированных игроков.

Конечно, это цифра за все время существования игры, но все равно очень лестно для игры, которую все считали провальной, когда в 2010 году вышла версия 1.0, а в 2013 году A Realm Reborn стала одной из самых вдохновляющих историй искупления в истории игровой индустрии.

Объявление сделали продюсер и режиссер Наоки Ёсида, новый генеральный директор Такаси Кирю (который также играет в Final Fantasy XIV) и бренд-менеджер Ёсинори Китасэ.

Однако эта цифра, скорее всего, еще увеличится, поскольку мы узнаем больше об открытой бета-версии для Xbox Series X|S.

Она начнется в феврале, а предварительная дата - 21-е число, хотя было сказано, что она может измениться на несколько дней в любую сторону. Это немного позже, чем январское начало, о котором говорилось в октябре.

Игроки на Xbox смогут играть с игроками на других платформах с полным кросс-плей сразу после начала беты, а прогрессия будет перенесена в полный релиз, который должен состояться весной.

Final Fantasy XIV уже доступна для PS5, PS4, PC и Mac. Расширение под названием Dawntrail выйдет летом 2024 года.

Ранее сегодня мы увидели полный трейлер, раскрывающий профессию пиктоманта, которая станет дополнением к появившейся в прошлом году вайперу.