Клайв и Торгал из FF16 присоединятся к игрокам в Final Fantasy 14 - представлен первый трейлер будущей коллаборации

Самым большим открытием Лондонского фестиваля фанатов 2023 стало то, что в игре появится кроссовер Final Fantasy XVI, в котором Клайв и Торгал будут сражаться вместе с Воином Света. Был показан трейлер с новым боссом Ифритом, а также маунт и питомец.

Продюсер и режиссер (а также продюсер Final Fantasy XVI) Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) заявил, что в квестовой линии игрокам предстоит объединиться с Клайвом, но сюжет будет доступен для игроков, еще не знакомых с новой игрой серии, с минимальным количеством спойлеров.

Ранее в игре был представлен кроссовер Final Fantasy XV, в котором принц Ноктис застрял в Эорзее после того, как его автомобиль (Регалия) получил механическую поломку. Игроки должны были помочь Ноктису починить машину и получить набор для косплея, позволяющий переодеться в Ноктиса, а также сыграть в мини-игру "Золотое блюдце", чтобы заработать для себя крепление Regalia. Мероприятие было проведено повторно в связи с его популярностью, а также с тем, что Regalia - единственное многоместное крепление, которое можно приобрести в игре.