Кроссовер Final Fantasy 14 с Final Fantasy 16 выйдет в начале апреля

Creative Business Unit 3 компании Square Enix готовит к лету новый контент для Final Fantasy 14 - дополнение Dawntrail. Конечно, поклонники могут принять участие в большом количестве событий и до этого, например, в предстоящем кроссовер-квесте с Final Fantasy 16. Его выход запланирован на начало апреля с патчем 6.5X.

Квест предполагает совместное прохождение с Клайвом Росфилдом, главным героем Final Fantasy 16, квеста "The Path Infernal". В нем игроки сражаются с Ифритом, получая в награду маунта Торгала и детеныша волка в качестве питомца. Игроки также смогут использовать некоторые навыки Клайва, например, Rising Phoenix, и облачиться в его среднюю игровую экипировку.

Что касается игроков Final Fantasy 16, то следующее платное расширение для экшен-ролевой игры, The Rising Tide, выйдет этой весной. Оно посвящено "тайне Левиафана" и добавит новые эйконические умения. В отличие от Echoes of the Fallen (читайте наш обзор), оно предлагает десять часов геймплея.