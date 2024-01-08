Крупное обновление 6.55 для Final Fantasy 14 станет доступно на следующей неделе

До выхода следующего расширения Final Fantasy 14, Dawntrail, еще несколько месяцев. Те, кто хочет получить хоть какой-то новый контент могут ждать обновления на следующей неделе. Патч 6.55, Growing Light Part 2, станет доступен 16 января для PS4, PS5 и PC.

Согласно официальному сайту, оно добавит новые побочные квесты "Великое начинание Татару" и "Дальнейшие приключения Хильдибранда". В патч могут быть включены и другие материалы и изменения, так что следите за новостями, когда патч выйдет в свет.

Square Enix также пока не сообщила, когда выйдет открытая бета-версия для Xbox Series X/S. Игра и все ее дополнения выйдут этой весной для платформы, а Dawntrail - этим летом. Дата выхода расширения не была объявлена - о причинах этого можно узнать здесь: геймдиректор/продюсер Наоки Ёсида объяснил, почему.