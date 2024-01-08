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Final Fantasy 14 Online 26.08.2013
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.4 249 оценок

Крупное обновление 6.55 для Final Fantasy 14 станет доступно на следующей неделе

butcher69
Новости

До выхода следующего расширения Final Fantasy 14, Dawntrail, еще несколько месяцев. Те, кто хочет получить хоть какой-то новый контент могут ждать обновления на следующей неделе. Патч 6.55, Growing Light Part 2, станет доступен 16 января для PS4, PS5 и PC.

Согласно официальному сайту, оно добавит новые побочные квесты "Великое начинание Татару" и "Дальнейшие приключения Хильдибранда". В патч могут быть включены и другие материалы и изменения, так что следите за новостями, когда патч выйдет в свет.

Square Enix также пока не сообщила, когда выйдет открытая бета-версия для Xbox Series X/S. Игра и все ее дополнения выйдут этой весной для платформы, а Dawntrail - этим летом. Дата выхода расширения не была объявлена - о причинах этого можно узнать здесь: геймдиректор/продюсер Наоки Ёсида объяснил, почему.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

да какой там новый контенть все уже новую часть как джва года ждут, 169ю

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