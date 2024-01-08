Наоки Ёсида высказал свои мысли о том, что случилось бы с Final Fantasy 14 без его участия

Во время интервью с японскими СМИ на фанатском фестивале Final Fantasy 14 в Токио продюсер и геймдиректор Наоки Ёсида высказал свои мысли о том, что было бы, если бы он не возглавил команду разработчиков.

Как сообщает Famitsu, господина Ёсиду спросили, задумывается ли он о том, чтобы передать руководство, возможно, через много лет.

Он объяснил, что у него есть две или три идеи для разработки даже после 8.0 (расширение, выходящее после Dawntrail), так что он считает, что сможет продолжать руководить по крайней мере до 9.0, не исчерпывая своих идей.

При этом он считает, что слишком много рассказывать сотрудникам о будущем — значит усложнять ситуацию, поэтому эти идеи пока только в его голове.

В первую очередь, он будет делать все возможное в настоящем и направлять корабль, двигаясь к намеченному развитию, поэтому он надеется, что фанаты продолжат спокойно наслаждаться путешествием на корабле "FFXIV" вместе с ним.

Он уже говорил, что Final Fantasy 14 - это дело всей его жизни, поэтому, пока он работает в игровой индустрии, он будет продолжать делать все возможное для этой игры.

С другой стороны, гипотетически, если он распадется, то, по его мнению, с командой FFXIV все будет в порядке.

И хотя, возможно, не найдется человека, способного провести двухчасовую презентацию в Tokyo Dome (как вчера о грядущем расширении Dawntrail), он уверен, что его команда сможет предоставить такую же захватывающую информацию.

То же самое касается развития и направления. Он уже тонко рассказал нескольким людям о том, в каком направлении он движется, и есть люди, готовые взять на себя ответственность.

Благодаря этому, даже если он упадет, производственная команда все равно сможет работать как единое целое, и он сможет найти несколько человек, которые смогут заниматься дизайном игры.

Единственное, что изменится, — никто не будет передавать его индивидуальность. С другой стороны, возможно, найдутся те, кто сможет сделать шаг вперед, не отягощенный его присутствием, и это даст возможность для появления новых идей.

Команда Final Fantasy 14 стала сильнее и выносливее, чем вы могли подумать. Я считаю, что на данный момент все в безопасности, так что, пожалуйста, играйте с уверенностью.

В завершение господин Ёсида в шутку говорит, что даже если он уйдет из игровой индустрии, нам не стоит беспокоиться. В этом случае он просто возьмет на себя роль "игрока, который постоянно жалуется команде разработчиков".

В настоящее время Final Fantasy XIV доступна для PS5, PS4, PC и Mac. Весной этого года она также выйдет на Xbox Series X|S, а в феврале начнется открытая бета-версия.