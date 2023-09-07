Несмотря на постоянно расширяющуюся бесплатную пробную версию, FF14 продолжит оставаться MMORPG на основе подписки

Руководитель Final Fantasy 14 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) сообщил, что Square Enix не планирует превращать MMORPG, основанную на подписке, в free-to-play игру. В беседе с Eurogamer Йошида заявил, что, хотя бесплатная пробная версия игры будет со временем расширяться, компания не хочет делать игру бесплатной.
"Я полагаю, что бесплатная пробная версия будет расширяться, но в настоящее время мы не планируем делать бесплатным сам клиент", - сказал Ёсида, отвечая на вопрос о том, что щедрая бесплатная пробная версия игры в конечном итоге будет расширяться и охватывать текущий контент. "Поскольку в пакеты расширения было вложено огромное количество времени и денег, доход от продаж самого пакета расширения по-прежнему очень важен для продолжения выпуска расширений в таких масштабах. Мы хотели бы постоянно стремиться к лучшему и с точки зрения бизнеса, чтобы продолжать делать много контента, которым можно наслаждаться".
На вопрос о том, планирует ли студия прекратить работу над Final Fantasy 14, чтобы сосредоточиться на новой игре, Ёсида ответил, что в настоящее время нет каких-либо планов покидать мир Eorzea. Возможно, когда-нибудь это изменится, если на студию снизойдет вдохновение.
Final Fantasy XIV доступна на ПК, PS4 и PS5. Кроме того, готовится версия для Xbox Series S|X, а в 2024 году ожидается релиз дополнения Dawntrail.
У меня друг играет в нее, ~1к в месяц дорого
со временем это до того как они ботов своих накинули попутно баня ботов "частников". это до того как "несколько"(да всего то ни чего лет 5-8) лет они триал прибитым к полу держали 20 лвл и прочие радости ограничений. после оплаты(по крайней мере тогда обратного пути не было чтобы играть как F2P.без понятия возможно ли это сейчас но предполагаю что нет). да это помимо 0вн0манги чуть ли не основной доход.
и ешида такой да в жопу все делаем f2p и его сразу гендиры отфигачат и в ближайшей канаве оставят