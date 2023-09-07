Несмотря на постоянно расширяющуюся бесплатную пробную версию, FF14 продолжит оставаться MMORPG на основе подписки ©

Руководитель Final Fantasy 14 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) сообщил, что Square Enix не планирует превращать MMORPG, основанную на подписке, в free-to-play игру. В беседе с Eurogamer Йошида заявил, что, хотя бесплатная пробная версия игры будет со временем расширяться, компания не хочет делать игру бесплатной.

"Я полагаю, что бесплатная пробная версия будет расширяться, но в настоящее время мы не планируем делать бесплатным сам клиент", - сказал Ёсида, отвечая на вопрос о том, что щедрая бесплатная пробная версия игры в конечном итоге будет расширяться и охватывать текущий контент. "Поскольку в пакеты расширения было вложено огромное количество времени и денег, доход от продаж самого пакета расширения по-прежнему очень важен для продолжения выпуска расширений в таких масштабах. Мы хотели бы постоянно стремиться к лучшему и с точки зрения бизнеса, чтобы продолжать делать много контента, которым можно наслаждаться".

На вопрос о том, планирует ли студия прекратить работу над Final Fantasy 14, чтобы сосредоточиться на новой игре, Ёсида ответил, что в настоящее время нет каких-либо планов покидать мир Eorzea. Возможно, когда-нибудь это изменится, если на студию снизойдет вдохновение.

Final Fantasy XIV доступна на ПК, PS4 и PS5. Кроме того, готовится версия для Xbox Series S|X, а в 2024 году ожидается релиз дополнения Dawntrail.