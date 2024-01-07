Новый ролик Final Fantasy 14 раскрывает некоторые локации, которые появятся в дополнении Dawntrail

Во время пресс-конференции Tokyo Fan Fest 2024 компания Square Enix показала совершенно новый ролик Final Fantasy XIV, рассказывающий о новых зонах, которые игроки смогут исследовать в новом расширении Dawntrail. В ролик вошли новые зоны Solution Nine и Heritage Found, первая из которых выглядит совсем не так, как другие, которые мы видели до сих пор.

Solution Nine описывается как город с возвышающимися фасадами, построенный цивилизацией, сильно отличающейся от той, что была в Тулиоллале. Heritage Found - регион, переполненный энергией молний, с густыми грозовыми тучами.

Новое расширение в Dawntrail перенесет нас через западные моря в страну под названием Турал. Турал менее развит, чем большинство стран, которые мы посетили, но это не значит, что он необитаем. Страной правит двухголовый Мамул Джа по имени Гулул Джа Джа.

В расширении речь пойдет о борьбе за права на его трон в главном городе Тулиоллал. В ходе этого состязания нужно будет отыскать легендарный Город Золота, в поисках которого Скионы будут носиться по Туралу. Final Fantasy XIV доступна на PlayStation 5 и PC, а выход игры для Xbox запланирован на весну 2024 года.