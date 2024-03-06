Полная версия Final Fantasy 14 для Xbox Series X/S стартует 21 марта

Square Enix объявила, что Final Fantasy 14 выйдет 21 марта для Xbox Series X/S. Прогресс переносится в игру из открытого бета-тестирования, но есть некоторые условия. Она открыта только для новых игроков, но они не могут ничего покупать в интернет-магазине. Положительным моментом является то, что в неё входит базовая игра, а также расширения Heavensward и Stormbringers.

Хотя для запуска бета-версии не требуется Game Pass, это не относится к полной версии. Чтобы играть в нее, вам необходимо иметь подписку Game Pass, Game Pass Ultimate или Xbox Game Pass Core. Это резко контрастирует с версиями для PS4 и PS5, для которых не требуется PlayStation Plus.