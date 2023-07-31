Продюсер Final Fantasy 14 намекнул на выпуск аниме или даже сериала по мотивам игры ©

На фоне выхода качественных игровых экранизаций журналисты поинтересовались судьбой адаптации Final Fantasy 14 у продюсера проекта, Наоки Ёсиды. По словам разработчика, студия Square Enix регулярно получает запросы от игроков на экранизацию Final Fantasy, и когда-нибудь они смогут получить желаемое.

Наоки Ёсиды отметил, что сейчас у студии нет конкретных планов на выпуск экранизации Final Fantasy 14. Тем не менее, студия неоднократно обсуждала возможность выпуска адаптации и её форматы. Исходя из слов продюсера игры, наиболее востребованным среди фанатов была бы аниме-экранизация или даже полноценный сериал с живыми актерами. При этом, если студия возьмется за создание экранизации, они хотят максимально подробно воссоздать огромный мир игры и всех его центральных персонажей.

В своем комментарии Ёсида подчеркнул, что лично он не сможет принять участие в подобном проекте. Он слишком занят работой над расширением игровой линейки Final Fantasy, и у него просто не будет времени на курирование сериала или аниме. Продюсер уверен, что в Square Enix есть много талантливых и творческих личностей, которые достойно подарят фанатам качественную экранизацию, когда придет время.