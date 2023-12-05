Геймдиректор Final Fantasy 15 сожалеет об отмене DLC и работает над неанонсированной консольной ролевой игрой

Геймдиректор Final Fantasy XV Хадзиме Табата выразил сожаление по поводу отмены обещанного DLC к игре.

Во время недавнего интервью директора Final Fantasy XV Хадзиме Табату спросили о его разочарованиях в связи с игрой. В ответ он сказал, что его разочаровала отмена запланированного DLC для Final Fantasy XV. Он отметил, что команда разработчиков запланировала много дополнительного контента для игры, но в итоге часть из них пришлось отменить.

Табата отметил, что на тот момент решение об отмене DLC было совершенно неизбежным, но он все равно сожалеет об этом. Он добавил, что команда разработчиков не смогла сдержать свое обещание и не смогла предложить игрокам, которые с нетерпением ждали этого, весь обещанный контент.

Что касается проектов, над которыми Табата сейчас работает в JP Games, то он упомянул, что участвует в разработке двух игр. Одна из них - ролевая игра, которая разрабатывается для консолей. Он воздержался от дальнейших подробностей о проекте, так как он разрабатывается в сотрудничестве с другой компанией. Другой проект - MMORPG с открытым миром собственной разработки, которая немного отличается от обычных игр в этом жанре. По его словам, геймплей будет ближе к однопользовательской RPG, но в постоянном мире будет присутствовать множество других игроков.