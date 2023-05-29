Директор боевой системы FF16 с нетерпением ждет, когда игроки смогут увидеть, какие неожиданные вещи совершат в бою ©

Как сообщает Game Informer, бой в Final Fantasy XVI быстрый, хаотичный и фановый. В бою есть множество комбо и разнообразия в боевых способностях. Посетив офис Square Enix в Токио, редакция пообщалась с директором боевой системы FF16 Риотой Судзуки, который рассказал о той свободе, которая дает игра в отношении боя.

Я всегда старался дать игрокам много свободы, когда дело касается управления и действий в игре, и предоставить им множество вариантов, которые они могут взять и сделать по-своему. Поэтому я ожидаю, что будет много странных вещей, которые они будут делать с определенными способностями. Я не могу сказать, что это будут за способности, но у меня уже есть несколько идей, потому что я оставил многое открытым.



Мне очень интересно посмотреть, что игроки будут делать с ними, потому что есть вещи, которых я не ожидал, но мне нравится выкладывать эти вещи, чтобы им было с чем играть и чем удивлять меня. Когда они делают то, что я ожидал, я счастлив, но я также очень счастлив, когда они [...] делают что-то совершенно неожиданное. Это одна из самых интересных вещей в работе разработчика.

Будет интересно узнать, что можно сделать с боем в FFXVI, и, к счастью, осталось меньше месяца.