Композитор Final Fantasy 16 обсудил музыкальные темы из игры ©

Игры серии Final Fantasy всегда выделялись знатным саундтреком. Долгое время бессменным композитором франшизы значился Хиронобу Сакагути. Теперь же его сменил Масаёси Сокен, который написал музыку для Final Fantasy 16, а ранее успел поработать над FF14. В преддверии выхода новой игры Game Informer взял интервью у Сокена, в ходе которого музыкант рассказал о том, как создавалась заглавная тема FF16.

На самом деле, главная тема Final Fantasy 16 — это то, о чем трудно говорить, потому что ее трудно определить, — заявил он. — В действительности нет ни одной песни, которую можно было бы назвать основной темой, потому что Final Fantasy XVI — это игра обо всех этих очень важных и очень выдающихся персонажах, а также об их Эйконах, об отношениях между Эйконами и персонажами. Мы рассматриваем их все как очень и очень важные элементы мира игры, и не хотели бы выделять какую-то одну композицию; они все равны по значимости.

Сокен подчеркнул, что у каждого персонажа есть уникальная музыкальная тема, отражающая их жизненные ценности и прошлое в FF16.

Релиз Final Fantasy 16 намечен на 22 июня. Игра станет эксклюзивом PS5.