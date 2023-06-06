Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 164 оценки

Композитор Final Fantasy 16 обсудил музыкальные темы из игры

©
ltdx
Новости

Игры серии Final Fantasy всегда выделялись знатным саундтреком. Долгое время бессменным композитором франшизы значился Хиронобу Сакагути. Теперь же его сменил Масаёси Сокен, который написал музыку для Final Fantasy 16, а ранее успел поработать над FF14. В преддверии выхода новой игры Game Informer взял интервью у Сокена, в ходе которого музыкант рассказал о том, как создавалась заглавная тема FF16.

На самом деле, главная тема Final Fantasy 16 — это то, о чем трудно говорить, потому что ее трудно определить, — заявил он. — В действительности нет ни одной песни, которую можно было бы назвать основной темой, потому что Final Fantasy XVI — это игра обо всех этих очень важных и очень выдающихся персонажах, а также об их Эйконах, об отношениях между Эйконами и персонажами. Мы рассматриваем их все как очень и очень важные элементы мира игры, и не хотели бы выделять какую-то одну композицию; они все равны по значимости.

Сокен подчеркнул, что у каждого персонажа есть уникальная музыкальная тема, отражающая их жизненные ценности и прошлое в FF16.

Релиз Final Fantasy 16 намечен на 22 июня. Игра станет эксклюзивом PS5.

Консоли
3
0
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Способности эйконов в Final Fantasy 16 показаны в новом видеоролике
Способности эйконов в Final Fantasy 16 показаны в новом видеоролике
На скриншотах Final Fantasy XVI показан мир Валистеи, эйконы и основной состав участников
На скриншотах Final Fantasy XVI показан мир Валистеи, эйконы и основной состав участников
Разработчики Final Fantasy XVI рассуждают на тему того, почему игра получила "зрелый" возрастной рейтинг
Разработчики Final Fantasy XVI рассуждают на тему того, почему игра получила "зрелый" возрастной рейтинг
Комментарии: 0
Ваш комментарий