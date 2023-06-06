Final Fantasy 16 22.06.2023
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Способности эйконов в Final Fantasy 16 показаны в новом видеоролике

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butcher69
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В рамках превью IGN First геймдиректор Final Fantasy 16 Хироси Такаи и боевой режиссер Рёта Судзуки рассказывают о некоторых способностях эйконов, которые будут доступны игрокам, когда они будут играть в предстоящую ролевую игру в конце этого месяца.

В видеоролике рассказывается о способностях главного героя Клайва, к которым он сможет получить доступ после использования способностей некоторых эйконов в игре. Эти способности могут быть настроены игроками, чтобы подчеркнуть свой собственный стиль игры, и Final Fantasy 16, похоже, также предлагает бесплатный способ восстановления способностей.

В видеоролике демонстрируется ряд способностей в действии, в том числе их действие и полезность в бою от множества различных эйконов.

Такаи и Судзуки также заявили, что, хотя они и продемонстрировали эти способности, их усовершенствование также откроет скрытые специальные возможности, которые игроки с нетерпением ждут. Подробную информацию о каждой способности можно посмотреть на экране способностей.

Final Fantasy 16 выходит на PS5 22 июня.

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