Final Fantasy 7 Rebirth создавалась так, чтобы ее рейтинг на Metacritic превышал 90 баллов

Итак, вчера профильные СМИ начали делиться рецензиями на долгожданную Final Fantasy 7 Rebirth, и вторая часть ремейка удостоилась многочисленных похвал от журналистов. На данный момент Final Fantasy 7 Rebirth получила 93 балла на портале Metacritic по результатам 115 положительных рецензий и ни одной нейтральной или отрицательной, что для нынешнего времени является немалым достижением.
Но правда в том, что это всегда было целью для разработчиков, по словам Наоки Хамагучи, режиссера Final Fantasy VII Rebirth, который сообщил через социальные сети, что RPG создавалась именно с целью достижения рейтинга выше 90 баллов на Metacritic.
Final Fantasy 7 Rebirth создавалась с целью превзойти 90 баллов. Мы хотим еще раз выразить благодарность за усилия команды разработчиков, которые привели к невероятным результатам. Мы также благодарны за поддержку СМИ, журналистов, сообщества, PR-команды и многих других. Давайте вместе сделаем день релиза захватывающим!!!
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля на консоли PlayStation 5.
А можно игры будут создаваться для того, чтобы геймеры играли в них и наслаждались ими?
"по словам Наоки Хамагучи, режиссера Final Fantasy VII Rebirth, который сообщил через социальные сети, что RPG создавалась именно с целью достижения рейтинга выше 90 баллов на Metacritic."
Пипец времена, игры создаются не для того, чтобы в них было интересно играть, а для того, чтобы получить высокий рейтинг на Metacritic, что с учётом принципа сегодняшних игровых журналистов - любой каприз за ваши деньги, сразу наводит на неприятные мысли, трудно порой не обращать внимание на завывания о майн год, 12 из 10 на порой крайне посредственные игры, которые (завывания) льются из каждого утюга. Имхо, цель создания игры, изначально, не должна быть в получении рейтинга от журналистов, а в создании действительно интересной и качественной игры, а там и высокий рейтинг, не журналистов, а игроков, приложится и продажи будут достойными.
"что для нынешнего времени является немалым достижением." я бы сказал довольно не дорогим
Так он прямо говорит, что игра создавалась для КРИТИКОВ, не для геймеров! Я тоже могу докапаться, чтобы снизить оценку на балла 2 - понимаю, что ремейк, но персонаж здесь не Гатс из Берсерка, и не может носит такой меч, если он только пластмассовый
Эт я так написал, чисто доколебаться
Создавалась под оценки журналистов? Повесточки что-ли напихали? Ну и конечно некстген 8К-текстуры, лагающие на 4090, при двухкнопочном геймплее- какая ААА без них?