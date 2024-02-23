Final Fantasy 7 Rebirth создавалась так, чтобы ее рейтинг на Metacritic превышал 90 баллов

Итак, вчера профильные СМИ начали делиться рецензиями на долгожданную Final Fantasy 7 Rebirth, и вторая часть ремейка удостоилась многочисленных похвал от журналистов. На данный момент Final Fantasy 7 Rebirth получила 93 балла на портале Metacritic по результатам 115 положительных рецензий и ни одной нейтральной или отрицательной, что для нынешнего времени является немалым достижением.

Но правда в том, что это всегда было целью для разработчиков, по словам Наоки Хамагучи, режиссера Final Fantasy VII Rebirth, который сообщил через социальные сети, что RPG создавалась именно с целью достижения рейтинга выше 90 баллов на Metacritic.

Final Fantasy 7 Rebirth создавалась с целью превзойти 90 баллов. Мы хотим еще раз выразить благодарность за усилия команды разработчиков, которые привели к невероятным результатам. Мы также благодарны за поддержку СМИ, журналистов, сообщества, PR-команды и многих других. Давайте вместе сделаем день релиза захватывающим!!!

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля на консоли PlayStation 5.