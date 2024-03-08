Final Fantasy VII Advent Children получит дубляж

Творческое объединение Watchman Voice, известные за дубляж к фильму "Маска" с Джимом Керри несколько месяцев назад анонсировали дубляж к Final Fantasy VII Advent Children. Мультфильм является прямым продолжение оригинальной Final Fantasy VII и рассказывает о противостоянии Клауда Страйфа и банды Кададжа, которые хотят вернуть Сефирота
Отдельно отмечено, что озвучена будет расширенная версия мультфильма
Сейчас на дубляж ведутся сборы, который проходят в паблике объединения. Вот что об этом пишут сами Watchman Voice:
Что мы гарантируем:
1) На детей (по крайней мере на ведущих ролях) постараемся записать настоящих детей
2) Большинство ведущих персонажей будут озвучены профессиональными актёрами или очень опытными фандаберами. Мы заботимся о кастинге, а Полька помогает с режиссурой
3) Качественный перевод, за которым следят фанаты мультфильма и игр в частности
4) Всех поддержавших запишем и отметим в финальных титрах и/или в описании. Также вы можете получить дубляж раньше релиза
Watchman Voice уже показали ряд демо записей. Так, например, Сефирота записал знаменитый актёр дубляжа Александр Коврижных (озвучивал Криса Пайна, Кика Бутовски, Ардина из Final Fantasy XV). Также есть демо записи Зака Фэйра (озвучил Александр Дасевич), Айрис (озвучила Виктория Дуженкова), Сида Хайвинда (озвучил Денис Беспалый) и других персонажей
Объявлено, что персонажа из игр и мультфильмов Рено озвучит актёр дубляжа Даниил Эльдаров. Кто будет за Клауда пока неизвестно, но его роль тоже озвучит профессиональный актёр дубляжа
Это конечно только мое личное мнение, но вот вообще не те голоса для персонажей. А у Сефирота ещё и интонации не в тему
У Сефирота особо и нет интонаций, в которых можно было бы разгуляться. Сами создатели говорили типа
"Фразы Сефирота должны были звучать внушительно, поскольку он "считает что стоит на уровень выше, чем обычные люди".
Многочисленные детали подчеркивают то, что этот Сефирот - существо, прошедшее через вознесение: он не моргает, почти не дышит и даже в разгаре битвы его голос звучит размеренно и ровно"
Тоесть нужен мощный голос с возвышенными нотами. Здесь я это услышал как минимум
Вы знаете, несмотря на громкие фамилии профессиональных актёров дубляжа, и качество работы со звуком, я предпочту закадр Анидаба (вроде Студийная банда тогда делала). Там голоса звучат куда аутентичнее, чем в этих роликах. Это конечно моё мнение, и тут всё куда лучше, чем самая первая, и наверное, самая известная озвучка, где актёр вообще не понимал, за кого говорит. Ту можно смело отбросить. Но сравните японский оригинал, эти демо записи и версию Анидаба — станет ясно, о чём я говорю.
Альтернативы для того и существуют. Мне закадр Студийки не понравился, у них вечная проблема с возрастными актёрами, вернее их отсутствием. Есть официальный закадр от НТВ, но там всего два голоса
Колоссальный мисс-каст...
Альтернативы всегда есть. И закадр от Студийно Банды и даже официальная озвучка от НТВ (на театральную версию)
Как то чужеродно звучит ,наверно привык к старой озвучке .