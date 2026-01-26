Final Fantasy VII Remake уверенно стартовала на Nintendo Switch 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade успешно дебютировала на Nintendo Switch 2 и, судя по косвенным данным, показывает очень сильные стартовые продажи. Порт культовой JRPG вышел совсем недавно, но уже успел занять лидирующие позиции сразу на нескольких крупных площадках.

Пользователи и аналитики обратили внимание, что физические копии игры быстро исчезли из ассортимента таких сетей, как Target, GameStop и Best Buy в США. Кроме того, версия для Switch 2 поднялась на первое место среди игр платформы на Amazon, а также возглавила чарты Nintendo eShop. Всё это указывает на высокий спрос со стороны аудитории Nintendo.

Для Square Enix этот запуск имеет особое значение. Компания в последние годы активно продвигает стратегию мультиплатформенных релизов, а Switch 2 — особенно важный рынок, учитывая популярность консоли в Японии и традиционно сильную любовь её пользователей к JRPG. Успешный старт ремейка может напрямую повлиять на судьбу портов Final Fantasy VII Rebirth и финальной части трилогии на платформах Nintendo.

При этом стоит учитывать, что жанр JRPG обычно демонстрирует самые высокие продажи именно в первые недели, а точных цифр издатель пока не раскрывает. Тем не менее сочетание распроданных физических копий и лидерства в цифровых чартах даёт основания говорить о действительно удачном запуске.

Более подробная статистика, в том числе по Японии, ожидается позже — и именно она покажет, насколько масштабным оказался успех Final Fantasy VII Remake на Nintendo Switch 2.