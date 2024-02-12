Игроки в восторге от физики объектов в демоверсии Final Fantasy 7 Rebirth

Неделю назад на консоли PlayStation 5 стала доступна демоверсия ожидаемого ролевого экшена Final Fantasy 7 Rebirth. Для многих игроков это бесплатная и доступная возможность ознакомиться с возможностями масштабной игры до официального релиза. Поклонники серии Final Fantasy остались полностью довольны качеством показанного контента в демке, а вместе с ними свой восторг разделили и простые игроки, которые плохо знакомы с франшизой. Геймеров удивила проработанная физическая модель объектов в Final Fantasy 7 Rebirth, что крайне не характерно для игр подобного жанра.

С выходом демоверсии Final Fantasy 7 Rebirth стало известно, что разработчики реализовали в игре физику перемещения объектов. Игроки могут перемещать различные объекты и предметы с помощью модели главного героя. Сама функция далеко не новая и используется лишь для создания дополнительных визуальных эффектов. Тем не менее многие пользователи были удивлены проработкой этой системы.

В Final Fantasy 7 Rebirth нет ограничений на перемещения предметов. Это позволяет игрокам без особого труда строить целые баррикады в помещениях и даже частично влиять на постановочные кат-сцены. Как оказалось, все перемещенные объекты будут в реальном времени отображаться в подобных моментах игры. Пользователи уже активно обсуждают, как эту функцию можно применять в полной версии игры и как она может выглядеть на открытых локациях.

Напомним, ранее разработчики игры поделились интересной особенностью игры, которая сделает повторное прохождение действительно интересным.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля на PS5.