Королевы! Японские рекламные ролики о героинях Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth полна красавиц, и Square Enix хочет это доказать. За последние несколько дней японский издатель использует социальные сети, чтобы показать рекламные тизеры игры (на японском языке), каждый из которых посвящен разным героям игры, включая Тифа Локхарт, Айрис Гейнсборо и Юффи Кисараги.

В ролике Юффи ниндзя из Вутаи предстает в разных нарядах и выглядит готовой сразиться с Сефиротом вместе со своими друзьями.

В ролике Тифы рассказывается о прошлом персонажа в Нибельхейме, о возможном интимном моменте с Клаудом Страйфом и многом другом.

Наконец, и сама Айрис также появляется в маленьких эпизодах с Клаудом и показывает себя готовой победить врагов при помощи своего скипетра

В Final Fantasy 7 Rebirth будут свои "королевы", но учтите: в игре не будет никаких романов. Но будет система отношений, которая определит, с кем Клауд пойдет на свидание на Золотом Блюдце.

Тем временем в Twitter в последние дни вовсю орудуют фанаты, влюбленные в Тифу. Там была опубликована сцена с персонажем на пляже, от которой у всех отпала челюсть. Любовь с первого взгляда, правда?

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PS5.