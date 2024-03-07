Ремейки Final Fantasy 7 могут в любой момент выйти на Xbox, это решение зависит от Square Enix

На днях появилась информация о том, что ожидаемая многими геймерами трилогия ремейков культовой Final Fantasy 7 может никогда не добраться до Xbox. Данное утверждение появилось после недавнего интервью с продюсером серии Ёсинори Китасе, который заявил об эксклюзивных правах на серию у PlayStation. К счастью, для пользователей консолей Xbox слова разработчика просто некорректно интерпретировали. Final Fantasy является свободной франшизой и может выйти на любом устройстве в подходящее время.
Журналист, ведущий интервью с Китасе, извинился перед сообществом за недоразумение. По его словам, он не совсем верно перевел высказывание японского разработчика и перед публикацией материала в Washington Post забыл исправить неточность. Сейчас слова продюсера уже исправлены и на самом деле он сказал лишь о том, что оригинальный ремейк Final Fantasy 7 и Final Fantasy 7 Rebirth являются временными консольными эксклюзивами.
Все части обновленной версии Final Fantasy 7, включая еще не вышедшую третью часть, могут в любой момент заглянуть на Xbox. Данное решение не зависит от разработчиков и находится только в руках компании Square Enix. Судя по недавним действиям издателя, который выпустил там Final Fantasy 14, руководство все же заинтересовано в этой консоли. Выход ремейков Final Fantasy 7 на Xbox скорее вопрос времени.
Напомним, ранее появилась первая информация об успехах Final Fantasy 7 Rebirth на PlayStation 5.
а кто то считал иначе? их игры, их право где и как выпускать.
с сони тоже не просто так заключат контракты, явно там у всех игр продажи лучше, чем на боксе
У бокса сейчас вообще продаж мало,консоль берут только ради подписки.
Я взял только ради Фили Спенсера