В Final Fantasy 7 Rebirth будет два стиля боя

Обновленное издание знаменитой японской ролевой игры Final Fantasy 7 Rebirth будет включать множество нововведений. Разработчики уже пообещали увеличенный масштаб, новые повороты в знакомой истории, дополнительных играбельных персонажей и, самое главное, оптимизированный геймплей. Игровой процесс станет куда более разнообразным, чем в ремейке Final Fantasy 7, а кроме того, у пользователей появятся дополнительные возможности по его настройке.

В недавнем сообщении в Square Enix подтвердили, что в Final Fantasy 7 Rebirth будет присутствовать функция смены стиля боя. Перед началом новой игры или прямо во время прохождения игроки смогут выбрать один из двух доступных вариантов стиля: активный и классический.

Активный режим предлагает полный контроль над каждым движением выбранного персонажа, позволяя вам применять расширенные стратегии и глубже погрузиться в экшен. Классический режим, в свою очередь, автоматизирует основные действия персонажей, давая вам время сосредоточиться на выборе конкретной команды и тактиках.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля на PS5, а затем, вероятно, игра доберется и до ПК.