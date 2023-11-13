В Final Fantasy 7 Rebirth впервые появится плавание

Final Fantasy 7 Rebirth впервые позволит Клауду и компании плавать. Square Enix поделилась новыми кадрами предстоящей игры, на которых видно, как Клауд, Аэрис и Ред XIII собираются окунуться.

Этот пост является частью взгляда на подход игры к дизайну открытого мира. Если в оригинальной игре был упрощенный мир с водой в качестве препятствия для исследования (по крайней мере, до тех пор, пока вы не получите подводную лодку), а действие ремейка происходило полностью внутри города Мидгар, то в Rebirth вас ждут обширные луга и реки для исследования.

Что касается других занятий в открытом мире, в предыдущем посте с официального аккаунта Final Fantasy 7 было показано, как поймать чокобо, когда Клауд прячется в листве и подкрадывается к ничего не подозревающей птице.

В других местах игрокам будет чем заполнить время: от игры на пианино до игры в новую карточную игру Queen's Blood, создания предметов и гонок на чокобо. В общем, Final Fantasy 7 Rebirth собирается предложить игрокам полностью реализованный открытый мир, полный развлечений.