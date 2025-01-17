Final Fantasy 7 Rebirth прошла верификацию для Steam Deck

После почти года эксклюзивности для PlayStation 5 Клауд и его друзья наконец-то готовы появиться на ПК. Final Fantasy 7 Rebirth выйдет в Steam и Epic Games Store уже 23 января 2025 года, и для тех, кто планирует играть в нее на Steam Deck, у разработчиков есть хорошая новость.

Square Enix сообщила, что FF7 Rebirth прошла верификацию Steam Deck, а значит, будет полностью функциональной на портативном устройстве Valve с первого дня. В подтверждение своих слов компания опубликовала на официальной странице игры в сети X запись игрового процесса продолжительностью в минуту, позволяющую фанатам увидеть, как игра работает в режиме «на ходу».