Final Fantasy 8 сегодня исполнилось 25 лет

В преддверии выхода Rebirth, 11 февраля 2024 года, сага Final Fantasy празднует 25-ю годовщину выхода своей восьмой части в Японии. Это был важный эпизод для серии, поскольку она была одной из первых, кто так резко разделил поклонников на тех, кто ее любил, и тех, кто ее ненавидел.

Это может показаться очевидным, но Final Fantasy VIII вышла после Final Fantasy VII, и это уже накладывает определенное давление на плечи проекта. В 1997 году FFVII произвела революцию в серии, да и вообще в мире видеоигр, настолько, что о ней говорят до сих пор. Естественно, идти по его стопам - задача не из легких, но, к счастью, за дело берется все та же команда... за одним большим исключением. Начиная с первого эпизода в 1986 году, Хиронобу Сакагути, создатель Final Fantasy, всегда принимал участие в создании каждой новой части. Если в первых пяти FF он был геймдиректором, то в VI и VII стал продюсером, оставаясь при этом у истоков сюжета.

Однако, став вице-президентом Squaresoft в конце 90-х, он решил дать молодой гвардии разработчиков карт-бланш на создание следующей Final Fantasy, а именно Final Fantasy VIII. В этом проекте он занимает лишь роль исполнительного продюсера, что означает практически полное отсутствие творческого участия в проекте. Иными словами, Final Fantasy VIII - первый эпизод саги, над которым ее создатель не работал напрямую. И это многое объясняет.

Спустя двадцать пять лет Final Fantasy VIII по-прежнему занимает особое место в сердцах поклонников FF. Будь то вступление, захватывающие кинематографические ролики, романтическая линия или оригинальная, но спорная, система — все эти элементы делают игру уникальной, которую обожают одни и ненавидят другие.

Недавно Ёсинори Китасе заявил, что если ремейк и будет выпущен, то он полностью изменит механику геймплея. Есть ли надежда открыть игру в новом свете? После того как продюсер заявил, что на создание ремейка Final Fantasy VI уйдет двадцать лет, ничего нельзя сказать наверняка.