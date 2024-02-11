Final Fantasy 8 сегодня исполнилось 25 лет

В преддверии выхода Rebirth, 11 февраля 2024 года, сага Final Fantasy празднует 25-ю годовщину выхода своей восьмой части в Японии. Это был важный эпизод для серии, поскольку она была одной из первых, кто так резко разделил поклонников на тех, кто ее любил, и тех, кто ее ненавидел.
Это может показаться очевидным, но Final Fantasy VIII вышла после Final Fantasy VII, и это уже накладывает определенное давление на плечи проекта. В 1997 году FFVII произвела революцию в серии, да и вообще в мире видеоигр, настолько, что о ней говорят до сих пор. Естественно, идти по его стопам - задача не из легких, но, к счастью, за дело берется все та же команда... за одним большим исключением. Начиная с первого эпизода в 1986 году, Хиронобу Сакагути, создатель Final Fantasy, всегда принимал участие в создании каждой новой части. Если в первых пяти FF он был геймдиректором, то в VI и VII стал продюсером, оставаясь при этом у истоков сюжета.
Однако, став вице-президентом Squaresoft в конце 90-х, он решил дать молодой гвардии разработчиков карт-бланш на создание следующей Final Fantasy, а именно Final Fantasy VIII. В этом проекте он занимает лишь роль исполнительного продюсера, что означает практически полное отсутствие творческого участия в проекте. Иными словами, Final Fantasy VIII - первый эпизод саги, над которым ее создатель не работал напрямую. И это многое объясняет.
Спустя двадцать пять лет Final Fantasy VIII по-прежнему занимает особое место в сердцах поклонников FF. Будь то вступление, захватывающие кинематографические ролики, романтическая линия или оригинальная, но спорная, система — все эти элементы делают игру уникальной, которую обожают одни и ненавидят другие.
Недавно Ёсинори Китасе заявил, что если ремейк и будет выпущен, то он полностью изменит механику геймплея. Есть ли надежда открыть игру в новом свете? После того как продюсер заявил, что на создание ремейка Final Fantasy VI уйдет двадцать лет, ничего нельзя сказать наверняка.
Ремейк бы именно этой части, может быть через лет 10 выйдет😁
Не, лучше ремейк девятки, самой потрясающей части, всё что после девятки гумоз от лукавого..
13 +- норм, ost шикарен, графика, а вот боëвка ужасная
Нафиг IX с ее стремными персонажами и сеттингом, из старых лучше ремейк годных частей X, XII ну и теперь VII наконец выходит в том виде, в котором изначальна.