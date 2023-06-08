Портал Gematsu подтвердил существование ремейка Final Fantasy 9 ©

Действительно ли ремейк Final Fantasy 9 существует, или это всего лишь одна из многочисленных интернет-мистификаций, циркулирующих в преддверии летних игровых мероприятий? Возможно, мы скоро узнаем об этом, а пока очередное подтверждение поступило от портала Gematsu, который подтвердил слухи последних недель.

Портал рассказал об этом по случаю выхода нового фанатского концепта Final Fantasy IX: Memoria Project, амбициозного любительского проекта, целью которого является воссоздание игры на движке Unreal Engine, заявив, что в студии Square Enix разрабатывается и настоящий ремейк.

"В то время как Final Fantasy IX: Memoria Project является лишь фанатским доказательством концепции, которая не будет выпущена в качестве играбельного продукта, Gematsu стало известно, что полноценный ремейк Final Fantasy 9 от Square Enix находится в разработке", - говорится в статье, подписанной Салом Романо, основателем портала.

Для непосвященных Gematsu - один из крупнейших информационных порталов о видеоиграх, специализирующийся, в частности, на японской продукции. Обычно он не делится на своих страницах неосторожностями и слухами, но когда он это делает, то потому, что считает детали, полученные от своих источников, очень надежными. Например, еще в 2021 году он рассказывал о производстве ремейка Metal Gear Solid 3 и ремастеринговых версий некоторых частей серии Хидео Кодзимы, а также о новом Silent Hill, и все это, как мы знаем, оказалось правдой. Одним словом, мы говорим о надежном источнике, на который обязательно стоит обратить внимание.

Журналист и инсайдер Джефф Грабб также ранее утверждал, что Final Fantasy 9 находится в разработке.