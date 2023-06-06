Еще один инсайдер сообщил о разработке ремейка Final Fantasy 9 ©

Final Fantasy 9 одна из лучших игр во франшизе Final Fantasy. Но, хотя последующие попытки сделать ремастер культовой игры для современных консолей не увенчались успехом, Square Enix не теряет надежды. Более того, появилось новое доказательство того, что ремейк Final Fantasy 9 находится в разработке.

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил об этом в последнем ролике Game Mess Mornings. По словам журналиста, он совсем недавно получил подтверждения разработки ремейка. Инсайдер не стал делиться какими-либо подробностями проекта.

Это сообщение появилось вслед за словами другого инсайдера на прошлой неделе. Оригинальная Final Fantasy 9 вышла еще в 2000 году, а в 2019 получила ремастер.