Создатель Final Fantasy Tactics заявил об отсутствии планов по созданию ремастера

Хотя слухи о том, что Square Enix работает над ремастером легендарной тактической ролевой игры Final Fantasy Tactics, ходят уже довольно давно, создатель игры Ясуми Мацуно (Yasumi Matsuno) обратился к социальной сети X, чтобы заявить, что в настоящее время планов по созданию ремастера игры нет.

Отвечая на вопрос на X, Мацуно заявил, что фанаты должны спросить Square Enix о возможном ремастере, и это все, что он может сказать со своей стороны. Для справки: Мацуно - один из тех, кому принадлежит заслуга создания подсерии Ivalice в Final Fantasy, а такие игры, как Final Fantasy Tactics и Final Fantasy 12, являются частью сеттинга Ivalice.

Еще в феврале Джейсон Шрайер из Bloomberg заявил, что ремастер Final Fantasy Tactics находится в разработке. Сама Square Enix не делала никаких реальных заявлений об игре, и в последний раз мы слышали об игре, действие которой происходит в Ивалисе, в Final Fantasy 14: Stormblood в сеттинге Alliance Raid, в котором фигурировали персонажи из Final Fantasy Tactics.

Final Fantasy Tactics была выпущена на PlayStation One в 1997 году в Японии. Впоследствии игра была перенесена на PlayStation Portable под названием Final Fantasy Tactics: The War of the Lions в 2007 году и, в конце концов, попала на устройства под управлением iOS.