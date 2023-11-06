Бета The Finals прошла успешно и собрала миллионы игроков

Вчера завершился открытый бета-тест игры The Finals, в результате чего игроки получили почти две недели на то, чтобы опробовать игру. Игра пользовалась огромным успехом, и теперь Embark Studios огласила официальные статистические данные о результатах тестирования: в бета-версию сыграли более 7,5 млн. игроков.
Об этом говорится в официальном аккаунте на платформе X, сообщение которого вы можете увидеть ниже:
"Открытый бета-тест" подошел к концу! Это была незабываемая неделя для нас - на арену вышли впечатляющие 7,5 МИЛЛИОНА участников! Теперь пришло время успокоиться и вернуться к работе над всеми исправлениями и улучшениями, которые вы помогли выявить".
Несмотря на успех, стоит напомнить, что The Finals также подверглась критике за использование ИИ в голосах персонажей.
В случае если вы еще не знаете, это экшен FPS, отличительной чертой которого являются абсолютно разрушаемые локации.
Прям вот реально стоит о такой фигне напоминать ? Вот прям жизненно важно так сказать накинуть ? Что мол прям критике подверглась, ии голоса ужас ужас.....
Я так понимаю, что критика связана с тем, что ИИ в данном случае, отнимает работу у проф актеров озвучки - и это действительно не хорошо. Не только в случае с актерами озвучки, но и в любой другой области.
Без ИИшки никто бы и не нанимал актеров озвучки, или нанял бы в роли обычных комментаторов как в доте, чтобы они пару слов говорили и всё
У меня уже ломка прям, с таким удовольствием играл всю неделю. Хочу релиз!!! От Апекса тошнит уже, захожу чисто БП забрать. И плевать на всю вашу критику и ковыряние в попе, играется кайфово и это факт. Двухстволка ИМБА!) С балансом они разберутся.
а на картинке - мальчик или девочка?
тело №1
Будет кому донатики втюхивать)))
калоеды шо сказать...
Классная игруха, главное тима что б тянула. Жду релиза
Потенциал у игры огромный, да и сейчас игралось вполне весело, учитывая множество багов, по крайней мере бывший командный овервотчер доволен.
Естественно в игре море багов и порой создаётся впечатление, что Embark пытались получить награду года за игру с самымым большим наполнением багами, они там просто везде. Да и читеров очень много, надеюсь с ними тоже что-нибудь сделают...
Посмотрим что получится на релизе, там уж точно виднее будет.
Не пойму, о каком море багов вы пишите. Баги были конечно, замечал и особенно в меню, а что касается самой игры-почти все было хорошо, за небольшим исключением. На счет потенциала - согласен, главное, что бы разрабы не занимались херней и не свернули с намеченного пути. Верю в разрабов! И читеров, кстати, я тоже не видел ни разу за 34 часа игры.
Из жизненно важных багов:
- Постоянные дисконнекты и в целом не стабильная работа клиента при подключении к новому матчу. У всех моих друзей и игроков в матче это происходило, впрочем мы играли на азиатском сервере, возможно проблема касалась имеено его (сюда же фактор о читерах). То есть мы постоянно начинали матчи, где почти у каждой команды не было подключено 1-2 игрока. Да не, точно не баг...
- Настройки управления, до конца беты так и не пофиксили как минимум два кейбинда: прицеливание на удержание и приседание (не знаю какое точно). То есть в самой игре в ОЗУ настройки работали, но они криво сохранялись в файл, из-за чего КАЖДЫЙ раз в начале матча нужно было заходить и настраивать всё поновой. Да не, тоже не баг.
- Множественные баги на стороне сервера, они возможно уже были исправлены к концу беты, но иногда в пресете персонажа эквипнуто было, например, два скина на пушку, из-за чего скин больше невозможно было поменять в этом пресете, только фиксится пересозданием пресета с нуля. Были и другие похожие серверные баги, но не такие критичные.
- Мины работают 50 на 50, часто замечали, что противники, либо мы сами, просто бегают по ним, но они просто не работают. И это не визуальный баг от глитч гранаты, они всё время в таком состоянии. То есть однажды найдя такую мину мы просто специально бегаем и прыгаем на ней и усираемся от кодера, что написал логику для мин. Мы после этого просто перестали их брать, очень не стабильно работают.
- И т.д. Остальные баги не так критичны, по крайней мере это то, что я смог вспомнить.
Я это к чему, за это бету я наиграл 80+ часов и КАЖДЫЙ час мы наталкивались на какой-то баг. И он не один и тот же, их просто огромное количество. Под конец беты мой друг даже принял челлендж "оценить качественную работу" кодеров до той степени, чтобы его забанили на офф. сервере в дискорде, не получилось(((
Люди как будто либо не играли в игру совсем и пытаются высказать своё мнение основываясь на видосиках и тд, либо г**ноеды и уже не могут осознать того, что игра заполнена багами, иначе не понимаю... Может у меня просто завышенные стандарты?
В среднем игралось вполне хорошо, и даже с учетом багов это всё ещё сильно лучше среднестатистического "ААА" продукта. Другое дело, что если бы в тех же продуктах были такие баги, то никто бы в эти игры не играл бы.
Не то чтобы это плохо, это как ни как бета и у разработчиков есть свои приоритеты. Я даже думаю, то их приоритеты в целом правильные, опять же надо дожидаться релиза, сам жду игру ибо играть то в целом не во что :(
Пугает даже не то, что за время всех бета тестов мало что было исправлено (в этом ничего такого нет, это ведь бета), а то, что игра была изначально написана на таком уровне качества. Либо разработчики были сильно ограничены во времени, либо они были особо подобраны)) Вот второго варианта я и боюсь.
А если выбрать не Азиатский регион ? Просто на евро проблем не было от слова совсем )