Бета The Finals прошла успешно и собрала миллионы игроков

Вчера завершился открытый бета-тест игры The Finals, в результате чего игроки получили почти две недели на то, чтобы опробовать игру. Игра пользовалась огромным успехом, и теперь Embark Studios огласила официальные статистические данные о результатах тестирования: в бета-версию сыграли более 7,5 млн. игроков.

Об этом говорится в официальном аккаунте на платформе X, сообщение которого вы можете увидеть ниже:

"Открытый бета-тест" подошел к концу! Это была незабываемая неделя для нас - на арену вышли впечатляющие 7,5 МИЛЛИОНА участников! Теперь пришло время успокоиться и вернуться к работе над всеми исправлениями и улучшениями, которые вы помогли выявить".

Несмотря на успех, стоит напомнить, что The Finals также подверглась критике за использование ИИ в голосах персонажей.

В случае если вы еще не знаете, это экшен FPS, отличительной чертой которого являются абсолютно разрушаемые локации.