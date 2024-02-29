Обновление Finals 1.10 добавляет специальное событие Дикого Запада и испытание сообщества

The Finals выпустил обновление 1.10 , исправления ошибок и новый контент. Среди нововведений , ограниченный по времени режим "Smoking Guns" и испытание сообщества. Они включают в себя балансировку способностей, исправление основных проблем и добавление нового контента. Новое обновление предлагает игрокам The Finals участвовать в совершенно новом внутриигровом событии с уникальными наградами. Этот новый патч расширяет доступный контент для игроков, включая крупное дополнение под названием "Smoking Guns". Игроки будут участвовать в турнире, который уже прошли игроки в бета-версии. В этом турнире участвуют четыре команды , соревнующиеся за то, кто сможет набрать больше всего денег. Кроме того , событие сопровождается специальными контрактами и наградами , игроки, выполнившие все контракты, получат костюм "Нуар в полдень".
Помимо "Smoking Guns", обновление 1.10 также включает новое событие сообщества, в рамках которого игрокам предстоит собрать общую сумму в 250 миллиардов долларов за семь дней. Если сообщество сможет это сделать, все игроки получат тайную награду , а некоторые из них даже получат футболку . Кроме нового контента, игроки The Finals также увидят дополнительные исправления и улучшения , касающиеся пользовательского интерфейса , производительности и других функций игрового процесса.