СТРИМ: Открытая бета The Finals - запрыгиваем в последний момент

Открытая бета The Finals стала доступна еще на прошлой неделе и многие заинтересовавшиеся проектом уже успели ее оценить. Мы же запрыгиваем на последнюю ступеньку уходящего хайп трейна. Но есть в этом и плюсы — сервера свободнее, стабильнее и, возможно, какие-то баги успели пофиксить.

Поглядим на обещанную разрушаемость и геймплей, который должен прийтись по вкусу фанатам онлайн-шутеров разного калибра. Если уже опробовали — будем рады советам в прямом эфире, а если вся шумиха прошла мимо вас, то присоединяйтесь и проникайтесь грядущей новинкой.

Да, запускаемся в четверг, немного непривычный день, но зато с привычными ведущими! Страдать в мире кислотных скинов будут GRAF_RAGE и 4efy! Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!