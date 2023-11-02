СТРИМ: Открытая бета The Finals - запрыгиваем в последний момент

Открытая бета The Finals стала доступна еще на прошлой неделе и многие заинтересовавшиеся проектом уже успели ее оценить. Мы же запрыгиваем на последнюю ступеньку уходящего хайп трейна. Но есть в этом и плюсы — сервера свободнее, стабильнее и, возможно, какие-то баги успели пофиксить.
Поглядим на обещанную разрушаемость и геймплей, который должен прийтись по вкусу фанатам онлайн-шутеров разного калибра. Если уже опробовали — будем рады советам в прямом эфире, а если вся шумиха прошла мимо вас, то присоединяйтесь и проникайтесь грядущей новинкой.
Да, запускаемся в четверг, немного непривычный день, но зато с привычными ведущими! Страдать в мире кислотных скинов будут GRAF_RAGE и 4efy! Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!
Кстати да, после обновления (вчера обновился) ттк поправили) теперь игруха просто огонь))) вообще улёт, жаль русика нет, Я так моментами врубаюсь, и моего любимого детматча чё т Я не нашёл пока)
Что именно поменяли?
Для уничтожения врага так и надо по 2-3 рожка патронов высаживать?
говорю ж ттк поправили))))всё пучком))
Я просто играл в первый день открытой беты,блеванул от медленного мувмента,медленного убийства врагов из-за высокого их ХП,ну и ограниченный выбор оружия.
Потом удалил
А ещё просто тиммейты, которые, как будто, первый раз взяли в руки мышки и клавиатуры. Смотришь за ними и такое чувство, что без монитора играют.
За 2 часа у меня было только 4 победы. Причём, моя команда всё время одна из самых отстающих. Они просто не знают, что делать. Куда бежать - не знают, стрелять - не могут, просто тупо бегают по одному и отлетают. А потом выходят.
Обучения - нет. Не хватает второстепенного оружия, чтобы добить врага. Из способностей только парочка нормальных. Из вооружения - одни гранаты. Прогрессия - медленная настолько, что я за 2 часа смог открыть только 1 оружие и одну способность. В общем, опять решает всё командная игра.