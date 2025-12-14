Слух: Persona 6 не застряла в производственном аду и продолжает разрабатываться

Несмотря на полное отсутствие официальных новостей, Persona 6 всё ещё находится в активной разработке и не испытывает серьёзных проблем. Об этом заявил известный инсайдер NateTheHate, комментируя опасения фанатов о возможном «производственном аду» у долгожданной RPG от Atlus.

По словам инсайдера, разработка Persona 6 идёт уже много лет и началась задолго до анонса Persona 4 Revival. Более того, ремейк Persona 4 практически не отвлекает основную команду P-Studio, так как ключевая работа над ним ведётся внешней студией TOSE — опытным подрядчиком, давно сотрудничающим с Atlus и другими японскими издателями.

Таким образом, возвращение в Инабу не замедляет прогресс Persona 6, а основная команда сосредоточена именно на новой номерной части серии. Хотя сроки анонса по-прежнему неизвестны, инсайдеры дают понять: проект жив, развивается и не находится в кризисе.

Фанатам остаётся только ждать — и надеяться, что Atlus не спешит намеренно, чтобы избежать прежних ошибок с ранними релизами и последующими переизданиями.