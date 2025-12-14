Слух: Persona 6 не застряла в производственном аду и продолжает разрабатываться

Несмотря на полное отсутствие официальных новостей, Persona 6 всё ещё находится в активной разработке и не испытывает серьёзных проблем. Об этом заявил известный инсайдер NateTheHate, комментируя опасения фанатов о возможном «производственном аду» у долгожданной RPG от Atlus.
По словам инсайдера, разработка Persona 6 идёт уже много лет и началась задолго до анонса Persona 4 Revival. Более того, ремейк Persona 4 практически не отвлекает основную команду P-Studio, так как ключевая работа над ним ведётся внешней студией TOSE — опытным подрядчиком, давно сотрудничающим с Atlus и другими японскими издателями.
Таким образом, возвращение в Инабу не замедляет прогресс Persona 6, а основная команда сосредоточена именно на новой номерной части серии. Хотя сроки анонса по-прежнему неизвестны, инсайдеры дают понять: проект жив, развивается и не находится в кризисе.
Фанатам остаётся только ждать — и надеяться, что Atlus не спешит намеренно, чтобы избежать прежних ошибок с ранними релизами и последующими переизданиями.
Не знаю насчет ада, но в очереди она точно застряла, пока всевозможные ремейки не появятся, смысла спешить с релизом 6-й части нет.
Плюс у разработчиков в этом году наглядный пример в лице французского проекта, к качеству исполнения которого стоит стремиться. Не исключаю, что именно из-за триумфального релиза Экспедиции решили изменить подход, потому что снова рескин предыдущей части не поймут. Нужен как новый движок, так и наполнение, благо опыта вагон и бюджет там точно в разы больше, чем у французов.
Ну французы тоже молодцы, чё свистнули из пятёрки боевой интерфейс и всё путём.
Метафоре всё простили
Если так рассуждать, то они заодно скопировали древнюю Paper Mario, где в пошаговых сражениях нужно было успеть нажать кнопку для того же блока или усиления.
Не вижу ничего плохого в ряде заимствований.
Авторы говорили, что им нравятся Jrpg, они вдохновлялись ранними ФФ и другими схожими проектами. Данная специфика с пошаговыми сражениями и подбором команд идеально подходила под написанную историю.
Тем не менее, они также понимали, что этот жанр нишевый и на его счет много предрассудков. Поэтому попытались переосмыслить подход и сделать его более увлекательным за счет добавления соулс-механик и новаторской прокачки. Так появились парирования, уклонения, пиктосы и прочее.
По-моему, более чем удачно вышло. В Персоне тоже когда-то придумали социальные связи, привязав их к геймплею и боевке. Только нельзя постоянно топтаться на месте, как минимум, нужно сильно прибавлять визуально.
➞firefox0047
Потому что она тоже была до Экспедиции. Я год назад с удовольствием ее прошел, при этом понимая, что это та же Персона 5 в устаревшей графической обертке, но с иным нарративом.
Теперь же нет никаких сомнений, что подобное больше не прокатит. Плюс, в 2027-28г планируется выход новых консолей, нужно думать на перспективу.