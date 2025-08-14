В шутер The Finals добавили поддержку русского языка

Пользователь сети обратили внимание, что в онлайн-шутере The Finals появилась поддержка русского языка. Сообщается, что она доступна и на консолях, и на ПК, но, видимо, только в тестовом виде. Например, на компьютерах русский язык приходится включать в свойствах запуска игры (при помощи команды «Culture=ru»). На самой странице The Finals в Steam по-прежнему указано, что русский язык не поддерживается.
Судя по всему, поддержку русского языка в The Finals начали тестировать вместе с выходом нового межсезонного обновления. С апдейтом 7.9.0 в шутер добавили временный режим «Нос к носу» в формате «3 на 3», с которым игрокам доступны неограниченные возрождения. Также разработчики скорректировали баланс некоторых видов оружия, ускорили набор опыта и исправили множество багов.
Условно-бесплатный шутер The Finals вышел в декабре 2023 года. Отличительной чертой игры стала тотальная разрушаемость окружения. Разработкой занимаются бывшие сотрудники DICE (Battlefield).
да а прошло почти 3 года бл*ть. Ну игра всеровно х*ета редкостная.
The Finals ЭТО ЛУЧШИЙ ШУТЕР ВСЕХ ВРЕМЕН
Какие три года, ей всего полтора
Да, я утрирую, и я в курсе, что The Finals вышла в конце 2023 года. Но, извините, с момента релиза прошло уже достаточно времени, чтобы ожидать нормального развития. Вместо этого имеем: онлайн крошечный, магазин завален скучными перекрасками старых скинов, ивенты банальные и неинтересные. В итоге игра так и не раскрыла свой потенциал - разрабы сами же его и задушили.
Ну там большой объём текста для перевода конечно, так сразу и не сделаешь.
Разраб долго не мог понять, какая буква на клавиатуре за какую русскую отвечает.