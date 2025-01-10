Демоверсия The First Berserker: Khazan выйдет 16 января

Игроки смогут опробовать The First Berserker: Khazan с 16 января. Демоверсия станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Steam в 18:00 по московскому времени.

The First Berserker: Khazan представляет собой хардкорную экшен-RPG, события которой разворачиваются в мультивселенной Dungeon & Fighter. Игра объединяет динамичный экшен Dungeon Fighter Online с мрачной историей мести.

Релиз игры запланирован на 27 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.