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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 411 оценок

Геймплейный трейлер The First Descendant демонстрирует особенности нового крупного обновления

butcher69
Новости

Игра The First Descendant от Magnum Studio сейчас находится на техническом обслуживании, а сегодня выйдет новое огромное обновление. Оно добавляет Супер-Валби и Луну в качестве нового персонажа. Вы также сможете сразиться с новым Колоссом. Посмотрите обзорный трейлер, чтобы увидеть все это в действии.

Как говорится в примечаниях к обновлению 1.5.0, Луна может увеличивать модификатор силы и коэффициент критического попадания умений союзников, а также их урон. Она также может переключаться на успокаивающую музыку и восстанавливать МЭ, когда бьет врагов нотами. Все умения увеличивают калибр вдохновения, открывая доступ к улучшенным умениям, а своевременные выстрелы из ее уникального оружия увеличивают модификатор силы умений.

The First Descendant доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Игра не рыба, не мясо. Скучные боссы, геймплей, враги. Стрельба норм и жопы.... больше нечего. По напихали все в кучу и нечего из этого не работает. Лучше поиграть в Destiny 2 и Warframe. Если вы любите тупо пострелять и посмотреть красивые жопы, то вам игра зайдёт. // Василий Морозов

0
Алан Битаров

В целом в игру стоит играть? Я в свое время играл очень много в Destiny 2 с релиза, пока весь контент первого года не вырезали. Стоит ли мне, любителю гринда, играть в подобное?

0
Sir Walter

Октавия и Гидроид из Варфрейма у них дома

0
Flosstikss

Это Лусио из Овервоч в юбке хахах

-1
Александр Дантес

И со спосбностями музыкального варфрэйма, прям слизанная идея)

-1
Шамп

Да

0
Spiritinme

ну такая себе юбка, с полуголой жопой) но да, Луссио пушка похожа, волны вокруг, что хотс, что варфрейм, суть та же.

0