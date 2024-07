Геймплейный трейлер The First Descendant демонстрирует особенности нового крупного обновления

Игра The First Descendant от Magnum Studio сейчас находится на техническом обслуживании, а сегодня выйдет новое огромное обновление. Оно добавляет Супер-Валби и Луну в качестве нового персонажа. Вы также сможете сразиться с новым Колоссом. Посмотрите обзорный трейлер, чтобы увидеть все это в действии.

Как говорится в примечаниях к обновлению 1.5.0, Луна может увеличивать модификатор силы и коэффициент критического попадания умений союзников, а также их урон. Она также может переключаться на успокаивающую музыку и восстанавливать МЭ, когда бьет врагов нотами. Все умения увеличивают калибр вдохновения, открывая доступ к улучшенным умениям, а своевременные выстрелы из ее уникального оружия увеличивают модификатор силы умений.

The First Descendant доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.