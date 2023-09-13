Первые 17 минут кооперативного шутера The First Descendant ©

Портал IGN опубликовал геймплейный ролик с первыми 17 минутами игрового процесса The First Descendant, перспективного free-to-play лутер-шутера от компании Nexon, который, как известно, пока не имеет официальной даты выхода на PC, PlayStation и Xbox.

В ролике показаны три игровых персонажа на выбор, кратко представлена история, которая будет развиваться на протяжении прохождения различных миссий, а также несколько этапов исследования и неизменные перестрелки.

Как вы уже знаете, предварительное знакомство с шутером станет возможным благодаря открытому бета-тестированию, которое пройдет с 19 по 25 сентября и будет направлено на проверку сетевой инфраструктуры и кроссплатформенных возможностей.

Последняя версия движка от Epic Games позволяет добиться действительно впечатляющих визуальных эффектов, но на данный момент кажется немного сложной в оптимизации, особенно на консолях, поэтому будет интересно посмотреть, удалось ли разработчикам Nexon найти правильный компромисс.