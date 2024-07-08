Первый хотфикс для The First Descendant улучшает производительность шутера и геймплей

После успешного запуска нового лутер-шутера The First Descendant разработчики не могут позволить себе расслабиться. Множество игроков столкнулись с проблемами, которые существенно влияют на общее впечатление от проекта. Команда корейских разработчиков из студии NAT Games оперативно отреагировала на часть этих жалоб, выпустив срочное обновление, исправляющее критические сбои. Первый патч для The First Descendant направлен на улучшение производительности, внесение изменений в геймплей и исправление различных ошибок, включая регулирование громкости звука логотипа при запуске игры.
Авторы игры отметили, что улучшение производительности касается пока только игроков на консоли PS5. На этой платформе The First Descendant испытывал серьёзные просадки FPS, которые были устранены в свежем обновлении. Разработчики продолжают отслеживать техническое состояние игры и на других платформах, поэтому готовят улучшения также для ПК и Xbox.
Хотфикс 1.0.1 также изменяет общее время восстановления ударов и нокдаунов, которое было ускорено в 1,5 раза. Вместе с этим максимальное использование навыка «Щит Этерлика» за фазу было уменьшено с двух до одного раза.
Примечания к обновлению:
Платформа и система
- Исправлена проблема, из-за которой громкость звука логотипа при запуске игры была слишком высокой.
- Проведена стабилизация сервера и клиента.
- (PS5) Устранены нежелательные факторы, снижавшие производительность.
- (PS5, XSX) Исправлена проблема, из-за которой не работал FSR Upscale.
Улучшения контента
- Время восстановления нокдауна и нокдауна ускорено в 1,5 раза.
- Максимальное использование умения "Щит Этерлика" за фазу было уменьшено с 2 до 1 раза.
Исправления ошибок
UI/UX
- Исправлена проблема, из-за которой кнопка "Назад" не срабатывала после закрытия всплывающего окна превышения вместимости в пользовательском интерфейсе улучшения модуля.
Потомок
(XB1) Исправлена проблема, из-за которой головы других игроков, носящих скины, периодически не отображались.
Модуль
- Исправлена проблема, из-за которой число 'Skill Power Modifier' не применялось корректно после повышения модуля 'Lethal Infection' на 5 уровне.
- Исправлена проблема, при которой использовалась анимация падения конечного модуля, когда выпадал обычный модуль "Увеличение мощности раундов высокой мощности".
Поле
- Исправлена проблема, из-за которой анимация уничтожения объектов не отображалась в Стратегической заставе.
- Исправлена ошибка, из-за которой имя и описание NPC Доминика в регионе Хагиос отображались некорректно.
Снаряжение
- Исправлена ошибка, из-за которой управляемый раунд Ultimate Weapon 'Restored Relic' не накладывал эффект состояния "Древний огонь".
- Исправлена ошибка всплывающей подсказки для силы навыка "Огонь" эффекта 2 набора внешних компонентов "Активный вулкан".
- Исправлена ошибка всплывающей подсказки для урона от слабых точек при использовании эффекта "Замороженное сердце" из 4 набора внешних компонентов.
The First Descendant доступна для игры на ПК и консолях бесплатно.
Ну игра не то что бы плохая, но побегать погриндить нормально, особенно для тех кто уже насытился Варфреймом и не хочет давать ни копейки Бунге с их Дристани 2
как можно насытиться варфом, если там по кд обновы? а тут что? кусочек дали, а дальше игра умрёт, потому что никому это не нужно будет
слишком мало контента
а про дестени вообще забыть надо, ибо платить за контент, который потом забирают, это надо быть в край отбитым
по кд обновы, которые комом земли на гроб в яме
Как мне нравятся диванные аналитики (от слова анал), мало контента, напомнить тебе сколько контента было в варфе на выходе ? Але проснись ты обосрался, варфрейму уже давно за 10 лет, там контента много из-за этого, а вот ты играл в the first descendant ? Сколько персонажей выбил а ? А сколько ты модов выбил из 500+ штук, хотябы 300 набил, боссов всех убил ? На повышенной сложности поиграл ?
А нет ну и иди как ты н.а.х.у.й додик диванный
Много мух слетелось?
не мало
игра между прочим была бы более-менее если бы не анальный гринд и донат.
Играл в The First Descendant? // Максим Симаков
Согласен. В каждую бету играл, но в релизной версии и 1 дня не провёл, всё же Warframe если сам не испортится, то так и останется одной из лучших онлайн игр. Каждый конкурент только и показывает насколько плох и укрепляет репутацию Warframe, и возможно даёт новые идеи (в Anthem была фича которая позволяла менять материал (металл, пластик, ткань) части скина - это было добавлено в Warframe)
Только вот Варфрейму уже 11 лет, и на релизе он не особо был популярен. Да и гринда там тоже хватает
А у меня с ней небольшой казус вышел :( Саппорт несколько моих продаж на маркете отменил, а так как платину я уже успел потратить, баланс ушел в минус и уже год в игру не могу зайти :) Начинать с нуля дико влом, надеялся на эту, но она оказалась калом :( теперь жду Soulframe. Видимо, никто не сможет сделать качественный клон Варфрейма так, как сами создатели Варфрейма :)