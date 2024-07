Первый хотфикс для The First Descendant улучшает производительность шутера и геймплей

После успешного запуска нового лутер-шутера The First Descendant разработчики не могут позволить себе расслабиться. Множество игроков столкнулись с проблемами, которые существенно влияют на общее впечатление от проекта. Команда корейских разработчиков из студии NAT Games оперативно отреагировала на часть этих жалоб, выпустив срочное обновление, исправляющее критические сбои. Первый патч для The First Descendant направлен на улучшение производительности, внесение изменений в геймплей и исправление различных ошибок, включая регулирование громкости звука логотипа при запуске игры.

Авторы игры отметили, что улучшение производительности касается пока только игроков на консоли PS5. На этой платформе The First Descendant испытывал серьёзные просадки FPS, которые были устранены в свежем обновлении. Разработчики продолжают отслеживать техническое состояние игры и на других платформах, поэтому готовят улучшения также для ПК и Xbox.

Хотфикс 1.0.1 также изменяет общее время восстановления ударов и нокдаунов, которое было ускорено в 1,5 раза. Вместе с этим максимальное использование навыка «Щит Этерлика» за фазу было уменьшено с двух до одного раза.

Примечания к обновлению:

Спойлер

Платформа и система Исправлена проблема, из-за которой громкость звука логотипа при запуске игры была слишком высокой.

Проведена стабилизация сервера и клиента.

(PS5) Устранены нежелательные факторы, снижавшие производительность.

(PS5, XSX) Исправлена проблема, из-за которой не работал FSR Upscale. Улучшения контента Время восстановления нокдауна и нокдауна ускорено в 1,5 раза.

Максимальное использование умения "Щит Этерлика" за фазу было уменьшено с 2 до 1 раза. Исправления ошибок UI/UX Исправлена проблема, из-за которой кнопка "Назад" не срабатывала после закрытия всплывающего окна превышения вместимости в пользовательском интерфейсе улучшения модуля. Потомок (XB1) Исправлена проблема, из-за которой головы других игроков, носящих скины, периодически не отображались. Модуль Исправлена проблема, из-за которой число 'Skill Power Modifier' не применялось корректно после повышения модуля 'Lethal Infection' на 5 уровне.

Исправлена проблема, при которой использовалась анимация падения конечного модуля, когда выпадал обычный модуль "Увеличение мощности раундов высокой мощности". Поле Исправлена проблема, из-за которой анимация уничтожения объектов не отображалась в Стратегической заставе.

Исправлена ошибка, из-за которой имя и описание NPC Доминика в регионе Хагиос отображались некорректно. Снаряжение Исправлена ошибка, из-за которой управляемый раунд Ultimate Weapon 'Restored Relic' не накладывал эффект состояния "Древний огонь".

Исправлена ошибка всплывающей подсказки для силы навыка "Огонь" эффекта 2 набора внешних компонентов "Активный вулкан".

Исправлена ошибка всплывающей подсказки для урона от слабых точек при использовании эффекта "Замороженное сердце" из 4 набора внешних компонентов.

The First Descendant доступна для игры на ПК и консолях бесплатно.