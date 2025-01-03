Разработчики кооп-шутера The First Descendant объявили о запуске ежедневных испытаний

До 16 января, заходя в игру каждый день, отмечая праздники в шутере The First Descendant вы сможете выполнять особые задачи, где есть четыре типа ежедневных испытаний с полезными наградами.

Выполняйте региональные миссии, перехваты в бездне, пустотные корабли и улучшайте реакторы, чтобы получить награды.

Полученное будет приходить на почту, откуда их нужно своевременно забирать, иначе награда исчезнет.