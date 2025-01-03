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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 620 оценок

Разработчики кооп-шутера The First Descendant объявили о запуске ежедневных испытаний

KoRnEr
Новости

До 16 января, заходя в игру каждый день, отмечая праздники в шутере The First Descendant вы сможете выполнять особые задачи, где есть четыре типа ежедневных испытаний с полезными наградами.

Выполняйте региональные миссии, перехваты в бездне, пустотные корабли и улучшайте реакторы, чтобы получить награды.

Полученное будет приходить на почту, откуда их нужно своевременно забирать, иначе награда исчезнет.

  • 100 000 Kuiper Shards
  • 1 000 000 Gold
  • 7 Heavy Ion Collector
  • 6 Decryption Keys
  • 20 Quantum Incubators
  • 20 Precision Ion Accelerator
  • 100 Ion Accelerator
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