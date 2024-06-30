Fisher Online вышло новое обновление 97

В этом обновлении:
Платежи через Steam снова доступны!
Обратите внимание, что для совершения платежей должен быть включен оверлей Steam. Проверить работоспособность оверлея можно при помощи сочетаний клавиш Shift+Tab
- В игру добавлена система разных трофейных весов рыбы для разных водоёмов. Так, например, карп в Германии имеет меньший трофейный вес (с 10 кг), чем карп в Чехии или Франции.
Изменение коснулось некоторых видов на некоторых водоёмах, в частности - сом и судак на реке Пра, карпы в Германии, Чехии, река Дон. Осётр и сом во Франции и некоторые другие виды.
- Локация Франция - небольшая переделка водоёма и перераспределение расселения видов рыб на водоёме. Теперь доступен весь берег водоёма, его можно обойти или объехать вокруг. Изменены зоны вылова, немного изменён рельеф.
- Виды голавль и окунь удалены с водоёма. Добавлены золотой карась и осётр атлантический
- Исправлены и добавлены некоторые анимации персонажа.
- Проведена работа по исправлению обнаруженных ошибок
- В некоторых случаях увеличена производительность игры.
эта игра должна полностью раскрыть мою сборку. пожалуй кочну