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Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
8.4 36 оценок

Fisher Online вышло новое обновление 97

Alexey1805
Новости

В этом обновлении:

Платежи через Steam снова доступны!

Обратите внимание, что для совершения платежей должен быть включен оверлей Steam. Проверить работоспособность оверлея можно при помощи сочетаний клавиш Shift+Tab

  • В игру добавлена система разных трофейных весов рыбы для разных водоёмов. Так, например, карп в Германии имеет меньший трофейный вес (с 10 кг), чем карп в Чехии или Франции.
    Изменение коснулось некоторых видов на некоторых водоёмах, в частности - сом и судак на реке Пра, карпы в Германии, Чехии, река Дон. Осётр и сом во Франции и некоторые другие виды.
  • Локация Франция - небольшая переделка водоёма и перераспределение расселения видов рыб на водоёме. Теперь доступен весь берег водоёма, его можно обойти или объехать вокруг. Изменены зоны вылова, немного изменён рельеф.
  • Виды голавль и окунь удалены с водоёма. Добавлены золотой карась и осётр атлантический
  • Исправлены и добавлены некоторые анимации персонажа.
  • Проведена работа по исправлению обнаруженных ошибок
  • В некоторых случаях увеличена производительность игры.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гемор

эта игра должна полностью раскрыть мою сборку. пожалуй кочну

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