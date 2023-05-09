Автор слитого трейлера экранизации Five Nights at Freddy's молит о прощении ©

Всего пару дней назад интернет всколыхнула крупнейшая утечка, которая показывала первый трейлер экранизации Five Nights at Freddy's раньше запланированного срока. Ролик мгновенно облетел все социальные сети и несмотря на попытку остановить его распространение слитый трейлер увидело несколько миллионов пользователей. Пока авторы фильма занимается удалением материала, внезапно появился сам автор утечки, который стал молить сообщество о прощении.

Пользователь, который записал трейлер и опубликовал его в интернет, выпустил специальное видео с извинениями. В ролике он несколько раз попросил прощения у фанатов Five Nights at Freddy's, а также у разработчиков и студий, занимавшихся производством экранизации.

Я был глупым, неразумным и тупым ослом, слив трейлер вашего фильма.

— Признаётся автор утечки.

Как сообщил сам пользователь, он осознано нарушил соглашение о неразглашении и все равно слил трейлер "для народа". Пользователь утверждает, что осознал свою ошибку и ему не стоило делиться трейлером раньше времени, но теперь исправить ничего нельзя и ему остается только извиниться перед тем кого задела утечка. В дополнении к этому, он попросил Blumhouse и Universal не подавать на него в суд из-за утечки. Хотя чистосердечное признание сильно облегчит работу адвокатам студий.