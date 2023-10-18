Markiplier рассказал из-за чего он не смог сняться в экранизации Five Nights at Freddy's ©

Markiplier не будет сниматься в фильме "Пять ночей с Фредди", хотя изначально предполагалось, что он сыграет в нем одну из ролей.

Хотя мы не знаем, каким будет качество, фильм должен порадовать фанатов хотя бы тем, что в нем оживут аниматроники. Ютубер Markiplier - одна из ключевых фигур, способствовавших успеху игры, ведь его "летсплеи" к этой серии игр просто взорвали YouTube, подняв и его самого, и серию на новую высоту. Поклонники надеялись увидеть его камео в фильме, но, к сожалению, этого не произойдет. Маркиплиер подтвердил, что ему не удалось попасть на съемочную площадку, поскольку съемки совпали с работой над его собственной экранизацией видеоигры Iron Lung, которая выходит в конце этого года. Он также отметил, что съемки его нераскрытой роли заняли бы два дня, и он не мог позволить себе потерять эти дни, не говоря уже о большем количестве, если бы возникли проблемы, например, задержка рейса или что-то еще.

"Это должно было случиться", - сказал он. "Было время, когда это должно было произойти, и, к сожалению, фильм "Five Nights at Freddy's" и мой фильм "Iron Lung" снимались в одно и то же время. Это было не более чем простое столкновение графиков. Но, несмотря на это, я старался, чтобы все получилось... Я должен был провести там два дня, но, к сожалению, это был один из тех случаев, когда мне нужна была каждая секунда, чтобы сделать мой фильм таким, каким он должен быть... Это был один из тех случаев, когда я должен был принять решение. Я не ожидал, что они пойдут на компромисс с качеством своего проекта ради меня, так же как я надеялся, что они не будут ожидать от меня компромисса с моим собственным фильмом ради них".