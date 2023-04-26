Новый геймплейный трейлер приключенческого платформера Flashback 2 подтвердил дату выхода в ноябре ©

Издательство Microids, студии Microids Lyon/Paris Studios и Paul Cuisset с радостью представляют новый трейлер к игре Flashback 2, сиквелу легендарной видеоигры Flashback, первоначально выпущенной в 1992 году. Помимо прочего в трейлере была подтверждена дата релиза в ноябре этого года, которая стала известна некоторое время назад благодаря сотрудникам цифрового магазина. Когда именно в ноябре выйдет платформер все еще не известно, мы узнали только месяц.

В 1992 году игра Flashback произвела революцию в жанре и обрела легендарный статус, войдя в список 100 лучших видеоигр в истории! Разработанная создателем оригинальной игры Полом Кюиссе в сотрудничестве со студиями Microids Lyon/Paris, игра Flashback 2 будет предлагать опыт, верный вселенной Flashback, в ней примут участие некоторые члены оригинальной команды Flashback, такие как Тьерри Перро, занимавшийся игровым дизайном, и Рафаэль Гескуа, знаменитый композитор версии Flashback для Amiga.

В 22 веке Объединенные Миры простираются по всей Солнечной системе, но этому спокойствию угрожает вторжение Морфов под предводительством грозного генерала Лазаруса. В поисках своего друга всей жизни Йена Конрад Б. Харт вновь погружается в захватывающее дух приключение, полное поворотов и откровений, с помощью своих немногочисленных союзников, включая A.I.S.H.A., его легендарное оружие с искусственным интеллектом!

Платформер Flashback 2 должен выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.