Приключенческий платформер Flashback 2 может выйти в ноябре этого года ©

Flashback 2, продолжение классического экшена от Delphine Software, может выйти осенью этого года: один из розничных магазинов раньше времени указал релиз игры на ноябрь 2023 года.

Как всегда, источники такого рода не являются на 100 процентов надежными, так как они часто являются условными обозначениями в ожидании более точных анонсов, но в некоторых случаях они являются утечками из уже заключенных коммерческих сделок, и поэтому информация может быть правдивой.

В данном случае, как мы видим ниже, имеется рекламное изображение, рекламирующее различные розничные издания Flashback 2 с датой выхода в ноябре 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Игра издана компанией Microids и, судя по всему, имеет как минимум два различных издания, которые можно увидеть на рассматриваемом изображении.

В дополнение к стандартному изданию, то, что изображено выше, является ограниченным изданием, которое, помимо полной версии игры, включает в себя эксклюзивный стальной бокс и саундтрек в цифровой версии.

Анонсированная в мае 2021 года, игра Flashback 2 была позже показана с трейлером и датой выхода на Summer Game Fest 2022, но прошлым летом была перенесена на 2023 год. На данный момент не было никаких официальных анонсов по точной дате выхода.